Traunstein: Dilemma um Ludwig Thoma und sein dunkles Erbe

Die Ludwig-Thoma-Grundschule im oberbayerischen Traunstein hat einen Antrag auf Umbenennung an die Stadt gestellt. Das wurde nach intensiven Beratungen zwischen Kollegium und Elternbeirat beschlossen, wie es heißt. Als möglicher neuer Name wurde "Grundschule Traunstein" vorgeschlagen. Nun soll der Stadtrat im Oktober entscheiden, ob er den Antrag an die zuständige Regierung von Oberbayern weitergibt.

Antisemitische Hetzschriften und Aufrufe zum Mord

Hintergrund sind Thomas kontroverse Artikel aus den Jahren 1920 und 1921, in denen er unter Pseudonym antisemitische Hetze veröffentlichte, teilweise sogar Mordaufrufe an Andersdenkenden. Schulleiter Alexander Fietz betonte, dass die Schule weiterhin Thomas literarische Werke behandeln werde, die anonymen Artikel jedoch im Widerspruch zu den Werten stehen, die die Schule vermitteln möchte.

"Wir sind angehalten, den Kindern die Werte der Bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes zu vermitteln." Alexander Fietz, Direktor Ludwig-Thoma-Grundschule Traunstein

Zwischen literarischem Erbe und antisemitischen Schatten

In Traunstein ist nicht nur eine Schule nach dem Schriftsteller benannt, sondern auch eine Straße. Noch ringt die Stadt um den richtigen Umgang mit dem umstrittenen Namensgeber. In einer Podiumsdiskussion der Stadt Anfang Juli gingen die Meinungen auseinander. Die Stadtheimatpflegerin Lydia Großpietsch zum Beispiel sprach sich für eine Umbenennung der Schule aus.

Der Oberbürgermeister, Christian Hümmer (CSU), ist hingegen kein Freund von Umbenennungen, auch wenn er Thomas Antisemitismus scharf verurteilt. "Die Erinnerung an Ludwig Thoma muss auf differenzierte Weise wachgehalten werden. Mit mir gibt es keine 'Cancel Culture'."

Ludwig-Thoma-Straße wird ebenfalls diskutiert

Die Meinungen im Stadtrat sind gespalten. Ob die Mitglieder dem Wunsch der Grundschule nachkommen, wird sich zeigen. Auch die Ludwig-Thoma-Straße wird bald wieder auf der Tagesordnung stehen.

Die Debatte in Traunstein ist beispielhaft für die Auseinandersetzung mit dem bayerischen Autor. Auch in anderen Städten und Gemeinden wird immer wieder intensiv über Ludwig Thomas Erbe diskutiert.

Ludwig Thoma - Namenspatron von Straßen, Schulen und Volkfesten

In München wurde vor zwei Jahren die Umbenennung der Ludwig-Thoma-Straße in München-Pasing diskutiert. Auch in anderen Orten Oberbayerns - wie in Grünwald, Unterhaching und Gilching - sind Straßen nach dem bayerischen Literaten benannt.

In Prien und Dachau tragen Schulen ebenfalls seinen Namen. Dachau, wo Thoma als Rechtsanwalt tätig war, feiert jedes Jahr ein Volksfest auf der Ludwig-Thoma-Wiese.