Tradition pur: Siebenbürger Sachsen feiern Heimattag in Franken

40 Jahre Föderation der Siebenbürger Sachsen

In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum auf dem Programm: Man feiere in diesem Jahr 40 Jahre Föderation der Siebenbürger Sachsen, erklärte der Rainer Lehni. Gegründet wurde sie 1983 in Elixhausen in der Nähe von Salzburg. Die Föderation vereint Mitgliedsverbände weltweit - unter anderem aus Deutschland, Österreich, Kanada und den USA.

Großer Trachtenumzug am Sonntag

Als traditioneller Besuchermagnet gilt der große Trachtenumzug am Pfingstsonntag: Mehr als 2.000 Teilnehmende und über 100 Gruppen bahnen sich ab 10.30 Uhr dann ihren Weg durch die Altstadt. Die aufwändigen Trachten und blumenverzierten Gruppen ziehen jedes Jahr begeisterte Blicke auf sich.