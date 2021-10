Tötungsdelikt: Lebloser Mann in Nürnberg-Maxfeld entdeckt

Im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ist heute Morgen gegen 7.00 Uhr ein lebloser Mann entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, geht sie von einem Tötungsdelikt aus. Ein Polizeisprecher sagte dem Bayerischen Rundfunk, es habe eine sichtbare "Fremdeinwirkung von außen" gegeben. Details wollte er aber nicht nennen.

Unbekannter Anrufer meldete mögliches Tötungsdelikt

Ersten Informationen zufolge wurde die Polizei am Morgen durch einen Notruf alarmiert. Der bislang unbekannte Anrufer meldete ein mögliches Tötungsdelikt in der Fritz-von-Röth-Straße in Nürnberg-Maxfeld. Daraufhin fuhren die Beamten zu dem Reihenhaus und fanden darin den etwa 50 Jahre alten, leblosen Mann. Nachbarn bestätigten, dass es in der Nacht einen lautstarken Streit in dem Haus gegeben hatte. Das Opfer sei noch nicht identifiziert, so die Polizei.

Mordkommission Nürnberg hat Ermittlungen übernommen

Zur Stunde sind Spurensicherung und Polizei vor Ort. Die Mordkommission Nürnberg ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, wie der Mann zu Tode kam. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.