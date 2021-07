Tödlicher Unfall: Mann stürzt in München vor U-Bahn

Ein Mann ist in München in einer U-Bahnstation auf die Gleise gestürzt und durch eine einfahrende Bahn tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der 76-Jährige den Bahnsteig entlanggegangen und aus bislang ungeklärten Gründen unvermittelt rückwärts von der Bahnsteigkante gefallen.

Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Die Fahrerin der einfahrenden U3 leitete zwar unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber nicht verhindern, dass der Mann von der U-Bahn erfasst wurde. Der 76-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die U-Bahnfahrerin wurde vor Ort betreut.

Offenbar Unfall - keine Fremdeinwirkung

Bilder der Überwachungskamera im U-Bahnhof zeigen, dass der Münchner ohne Fremdeinwirkung unvermittelt rückwärts von der Bahnsteigkante stürzte und nicht ins Gleis fiel. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.