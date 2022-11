Tödlicher Sprung in den Main: Mordprozess in Aschaffenburg

Im Februar dieses Jahres sprang der 30-jährige Alexander S. mit tödlicher Folge von der Mainbrücke zwischen Wörth und Erlenbach (Lkr. Miltenberg). Sein Bekannter André B. steht unter Verdacht, ihn dazu gezwungen und zuvor körperlich misshandelt und beraubt zu haben. Der 35-Jährige ist nun wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung sowie Mord in mittelbarer Täterschaft vor dem Landgericht Aschaffenburg angeklagt. Heute startet der erste Verhandlungstag.

Laut Anklageschrift: Opfer körperlich misshandelt und eingeschüchtert

Der tödliche Sprung von der Mainbrücke am 18. Februar kurz nach Mitternacht folgte gemäß Anklageschrift auf eine mehrstündige Einschüchterung und Misshandlung. Der Beschuldigte habe sich laut Staatsanwaltschaft bereits am Vorabend mit Alexander S. zu einem Treffen in Wörth verabredet. Dabei habe er den Geschädigten zunächst gezwungen, mehrere hundert Euro von der Bank abzuheben. Später begaben sich beide zum Mainufer in Nähe des Campingplatzes „Mainaue“, wo der Angeklagte das Opfer mindestens einmal massiv gegen den Kehlkopf geschlagen und anschließend dessen Handy und Schlüsselbund eingefordert habe. Danach zwang André B. seinen Bekannten laut Anklageschrift bis fast zur Brust in den Main zu gehen und dort minutenlang bei einer Wassertemperatur von 6,7 Grad auszuharren.

Reflextod durch Eintauchen in das kalte Mainwasser

Zunächst wollte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft es bei dieser "Abreibung“ belassen und sich von einem Bekannten aus Wörth abholen lassen. Nachdem dieser ihm jedoch eine Absage erteilte, habe André B. den Entschluss gefasst, den verletzten und eingeschüchterten Alexander S. zu töten. Durchnässt und bei einer Lufttemperatur zwischen 7 und 9 Grad Celsius soll er sein Opfer gezwungen haben, über einen Kilometer zu der Fußgängerbrücke zwischen Wörth und Erlenbach zu gehen und dort aus etwa 12 Metern Höhe in den Main zu springen. Eine Videoaufnahme, die der mutmaßliche Täter selbst anfertigte, soll bestätigen, dass sich der Geschädigte in Todesangst von außen an das Brückengeländer klammerte, während André B. laut bis drei zählte. Alexander S. ließ daraufhin das Geländer los und stürzte in den Main. Er starb durch das plötzliche Eintauchen ins kalte Mainwasser in Folge eines Reflextodes. Die Leiche wurde erst drei Wochen später an einer Main-Schleuse geborgen.

Rache als mutmaßliches Motiv

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft kannten sich André B. und Alexander S. bereits seit ihrer Jugend und waren 2007 für drei Monate gemeinsam in der JVA Aschaffenburg inhaftiert. Während dieser Zeit habe sich der Geschädigte S. über seinen Mitgefangenen B. wegen körperlicher Gewalt beschwert und gegen ihn ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg sieht die Tat als mögliche Rache auf diesen Vorfall. Hinzu kämen weitere Vorwürfe von Seiten des Angeklagten, unter anderem, dass Alexander S. eine ehemalige Freundin von André B. um Geld gebracht habe. Dies sei Motiv dafür, dass B. den Geschädigten zwang, Geld von dessen Konto abzuheben.

Opfer zunächst vermisst gemeldet

Aufgrund der beschriebenen Umstände schließt die Staatsanwaltschaft auf eine veranlasste grausame Tötung aus niederen Beweggründen. Die Motive seien nach allgemeiner sittlicher Anschauung verachtenswert. Der verstorbene Alexander S. war nach dem 18. Februar zunächst als vermisst gemeldet worden. Eine Woche später hatte die Polizei André B. festgenommen. Seit dem 24. Februar sitzt dieser nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Verhandlung läuft bis mindestens 22.12.2022

Vor und während der Tat hatten André B. und Alexander S. Kontakt zu mehreren Zeugen, die im Laufe des Verfahrens aussagen werden. Zusätzlich existieren neben dem Video zur Tatzeit mindestens eine weitere Bildaufnahme, die den Geschädigten im Main stehend zeige, sowie eine Audiodatei, die der mutmaßliche Täter gegen halb 12 per Whatsapp verschickte. Wann es zu einem Urteil kommt, steht bisher nicht fest. Zunächst sind für den Prozess acht Verhandlungstage bis zum 22.12.2022 angesetzt.