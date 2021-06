Theater, Musik, Sport: Offensive für Kinderkultur in Nürnberg

Keine Freunde treffen, kein Training, nur auf den Bildschirm starren: Die Schließung von Sportstätten, Theatern, Kinos und Konzertsälen sowie die Beschränkung von Kontakten haben Spuren hinterlassen, meint Nürnbergs Kulturreferentin und 2. Bürgermeisterin Julia Lehner (CSU). “Kinder und Jugendliche waren pandemiebedingt in den vergangenen Monaten großen Belastungen ausgesetzt und von der Teilhabe an wichtigen Angeboten der kulturellen Bildung ausgegrenzt“, so Lehner. Deshalb will die Stadt Nürnberg mit ihrer „KinderKulturOffensive“ gerade jetzt Sport und Kultur in Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhäuser bringen. – ölkh

Drei städtische Referate arbeiten für Kinder und Jugendliche

Für die KinderKulturOffensive arbeiten die drei städtischen Referate Kultur, Schule und Sport sowie Soziales zusammen. Finanzielle Unterstützung kommt in Form von Spenden. Denn das Angebot an die Kinder- und Jugendeinrichtungen in Nürnberg soll kostenlos und niederschwellig sein. Sie können ihre Wunschveranstaltung vom 16. bis 23. Juni über das Amt für Kultur und Freizeit buchen.

Es geht wieder los in Nürnberg – mit Sport und Kultur

Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD) freut sich, dass mit der KinderKulturOffensive wieder ein Angebot außerhalb des Schullebens geschaffen wird: “Wir möchten einen Startschuss geben“ sagt Ries. Künstlerinnen und Künstler sollten wieder gehört und gesehen werden und vor allem auch wieder etwas verdienen. Kinder und Jugendliche sollten laut Sozialreferentin "das Sich-Bewegen, das Sich-Ausprobieren, das Kulturerfahren" wiederaufnehmen.

Theater im Pausenhof und Spaziergang mit Kunst

Buchbar sind Freiluftveranstaltungen, die unter Berücksichtigung aller Corona-Regeln stattfinden sollen. Dazu gehören Kunstspaziergänge, Theatermärchen, Mitmachkonzerte, Turn- und Tanzworkshops. “Nach der langen Phase des Distanz- und Wechselunterrichts bietet die KinderKulturOffensive eine gute Gelegenheit, wieder die Lebensgeister an den Schulen zu wecken“, sagt Schul- und Sportreferentin Cornelia Trinkl (CSU).

"Kulturhappen" für Kinder auch digital

Doch nicht nur Open-Air, sondern auch digital sollen Kinder bis 12 Jahre Kultur erleben: mit den “digitalen Kulturhappen“. Das sind Theaterszenen, Musikfilme, Kinderlieder und Erzählspiele zum Mitmachen. Krowis Puppenbühne ist mit “Zwickelzwackel im Zauberwald“ dabei, genauso wie Kinderliedermacher Geraldino oder Ben van Haeff - sie können bequem online und jederzeit abgerufen werden.

Kinderkultur hat in Nürnberg große Bedeutung

In Nürnberg nimmt die Kultur für Kinder traditionell einen großen Raum ein: Beispielsweise bekommt die freie Kindertheaterszene seit Jahrzehnten viel Unterstützung und Zuspruch. Bei der gescheiterten Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt reichte die Kinderkultur sogar ein eigenes Bewerbungsbuch ein. Die Stadt habe immer über die Kinder- und Jugendeinrichtungen Kultur ermöglichen wollen, sagt Sozialreferentin Elisabeth Ries. “Uns ist es in Nürnberg immer schon wichtig, dass Kinder, die nicht den Zugang zu Kultur haben, den Zugang auch bekommen.“ Ries freut sich, dass es damit nun wieder losgeht: “Damit das Leben wieder an vielen Farben gewinnt.“