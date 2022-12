Supermarkt ohne Personal: Die Zukunft für den ländlichen Raum?

Weitere "Tante M"-Läden starten

Die Gemeinde ist Vermieter, Betreiber ist Franchise-Unternehmer Andreas Gerullis, der vor wenigen Wochen in Pechbrunn im Landkreis Tirschenreuth bereits den zweiten "Tante M" in Bayern eröffnet hat. Im Februar folgt einer in Thiersheim in Oberfranken. Die Interessenten stehen Schlange, sagt Gerullis. Er nennt eine Handvoll weiterer Kommunen in der Oberpfalz, mit denen er bereits in konkreten Verhandlungen sei. Auch der Bürgermeister muss nach wie vor viele Fragen von anderen Bürgermeister aus ganz Bayern beantworten, wie der Laden denn laufe in seiner Gemeinde.

Kein Alkohol oder Tabak im Angebot

Das Konzept scheint aufzugehen, in Parkstein spricht der Bürgermeister von einer Win-Win-Situation. Die Gemeinde habe die Grundversorgung sichergestellt und die Bürger kämen gerne zum Einkaufen. Tabak und Alkohol gibt es allerdings nicht. Jugendliche kauften dafür Energydrinks, Chips, Tiefkühlpizzen und Kondome, nennt der Bürgermeister die Verkaufsschlager bei den jungen Kunden.

Sonntags geschlossen?

Allerdings: Wenige Wochen nach der Eröffnung vor einem Jahr kam der Schock für den Bürgermeister und die Gemeinde. "Tante M" musste sonntags schließen. Ausgerechnet an einem der umsatzstärksten Tage. Das bayerische Sonn- und Feiertagsgesetz machte dem Konzept aus Baden-Württemberg einen Strich durch die Rechnung. Politisch konnte bislang noch keine Lösung gefunden werden, der Landtag arbeite daran, das Gesetz zu ändern, so Sollfrank. Aber die Kommune hat dem Betreiber mittlerweile eine Ausnahmegenehmigung erteilt, sodass seit einigen Wochen wieder sonntags eingekauft werden kann.

Keine Maultaschen, dafür Knödelteig

Und noch ein Aspekt des Konzepts aus Baden-Württemberg war nicht übertragbar auf Bayern: Zum Sortiment für den täglichen Bedarf gehören in Baden-Württemberg Maultaschen. Die hat Betreiber Andreas Gerullis in den bayerischen Läden aus den Regalen genommen. Stattdessen gibt es Knödelteig.