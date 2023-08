Summer Breeze in Dinkelsbühl: Polizei zieht positives Fazit

Zum Ende des Musikfestivals Summer Breeze in Dinkelsbühl zieht die Polizei eine positive Bilanz. Einer Mitteilung zufolge mussten die Beamten bei dem Metalfestival, das von rund 45.000 Musikfans besucht wurde, "nur selten eingreifen". Insgesamt dokumentierten die Beamten der Festivalwache in den Festivaltagen seit vergangenem Mittwoch rund 70 Vorgänge, bei denen es sich in der überwiegenden Zahl um Verlust- respektive Fundanzeigen handelte. Neben 15 Diebstählen seien fünf Körperverletzungen und zwei sexuelle Belästigungen bei der Polizei angezeigt worden.

Summer Breeze-Besucher fielen auf Ticket-Betrüger herein

Vereinzelt erstatteten Festivalgäste Anzeige, weil sie laut Polizeiangaben beim Ticketverkauf Betrügern aufgesessen waren. Über unterschiedliche Plattformen sollen "falsche" Tickets verkauft worden sein, die keine Gültigkeit hatten. Im Rahmen von Verkehrskontrollen zeigten Einsatzkräfte einige wenige Verkehrsverstöße wie beispielsweise Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss an. Zudem kam es im Zusammenhang mit der Veranstaltung vereinzelt zu Verkehrsunfällen, die polizeilich aufgenommen wurden.