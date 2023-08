Summer Breeze: 40.000 Metal-Fans in Dinkelsbühl erwartet

Am Mittwochnachmittag startet das diesjährige Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl. Schon am Dienstag ist der große Anreisetag der Metal-Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Bis Samstag stehen auf dem Summer Breeze-Spielplan Metal-Bands wie "Powerwolf", "Megadeth", "In Flames", "In Extremo" oder "Trivium".

40.000 Besucher erwartet

Das Metal-Festival ist mit 40.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern eines der größten in ganz Deutschland. Obwohl auf dem Open Air das vorherrschende Genre Metal in all seinen Facetten ist, startet am Mittwochnachmittag das Festival mit dem traditionellen Auftritt der "Blasmusik Illenschwang" aus dem gleichnamigen Ortsteil von Wittelshofen – nur unweit vom Festivalgelände.

130 Bands bei scheinbar gutem Wetter

Insgesamt spielen rund 130 Bands auf vier verschiedenen Bühnen. Anders als beim größten Metal-Festival Deutschlands – dem Wacken Open Air – soll laut Wettervorhersage das Summer Breeze nicht im Matsch versinken. Ganz trocken wird es wohl nicht bleiben, allerdings starten die Campinggäste auf trockenem Boden. Das Taubertal Festival hatte vergangenes Wochenende noch etwas Pech. Der Anreisetage und die Tage zuvor waren so verregnet, dass die Besucherinnen und Besucher statt am Mittwochvormittag erst abends auf die Camping-Plätze durften.

Hohes Verkehrsaufkommen wegen Anreise

Der Hauptanreisetag der Festivalgäste ist der Dienstag vor offiziellem Festivalstart. Aber auch am Mittwochvormittag rechnen die Veranstalter noch mit viel Verkehr um das Festivalgelände bei Illenschwang und dem Dinkelsbühler Ortsteil Sinbronn. Das betrifft auch die Autobahn A7 auf Höhe Dinkelsbühl und die B25. Für das Summer Breeze gibt es noch Tickets – sowohl für alle, als auch für einzelne Festivaltage.