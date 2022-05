Sulzbach-Rosenberg kämpft gegen die Schottergärten

Am wohlsten fühlt sich Peter Zahn in seinem "Wildwuchs-Garten". In den Schotterflächen sieht der Vorsitzende des örtlichen Naturschutzbundes und Umweltbeauftragte der Stadt Sulzbach-Rosenberg hingegen eine wachsende Bedrohung. Vorschreiben will er den Bürgern aber nichts.

Schottergärten als "ökologisch funktionslose Fläche"

In Peter Zahns Garten scheinen sich auch Bienen, Schmetterlinge und Vögel wohlzufühlen. Aber: Je mehr Schottergärten es in der Nachbarschaft werden, so Zahn, desto kleiner werde die Fläche für die Natur. Weniger Pflanzen bedeuteten zum Beispiel eine schlechtere Luftreinigung. Und nicht nur das: Tagsüber heizten sich die Steine auf und nachts habe das städtische Kleinklima keine Chance mehr, sich abzukühlen.

"Wenn diese Schotterfläche noch durch irgendeine Folie unterfüttert ist, dann bedeutet das, dass wir keinen Austausch mit dem Boden haben. Und aus dem Grund ist es praktisch eine ökologisch funktionslose Fläche geworden." Peter Zahn, Umweltbeauftragter der Stadt Sulzbach-Rosenberg

Viel Überzeugungsarbeit nötig

Damit steige auch die Gefahr für Überschwemmungen und Starkregen. Im Einzelfall sei ein Schottergarten kein Problem, in der Summe aber schon. Aus ökologischer Sicht gehörten auch die gepflasterten Einfahrten dazu. "Mir wäre es eigentlich lieber, dass die Leute aus eigenem Empfinden handeln", sagt Zahn. "Mit einem Verbot wäre überhaupt nichts erreicht, das wird umgangen oder nicht eingehalten. Das Ziel ist, die Leute davon zu überzeugen, dass das, was sie da machen, nicht gut ist." Viele Schottergarten-Besitzer seien sich nicht bewusst, was so ein Garten anrichten könne. Die einzelnen, meist exotischen Pflanzen zwischen den Schotterflächen nennt Zahn "Alibi-Grün".