Südafrikanische Corona-Variante im Raum Rosenheim nachgewiesen

Im Raum Rosenheim ist die südafrikanische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Sie wurde bei einem Reiserückkehrer entdeckt, der inzwischen die häusliche Quarantäne wieder verlassen konnte, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Eine Weiterverbreitung der südafrikanischen Mutation in der Region habe es durch diese Infektion nicht gegeben.

Reiserückkehrer brachte Corona-Variante mit

Der Reiserückkehrer sei Anfang Januar aus Südafrika zurückgekehrt und habe sich vor seiner Rückreise auf das Virus testen lassen. Das Testergebnis sei zunächst negativ ausgefallen.

Wie in der Einreisequarantäneverordnung vorgegeben, meldete er das Testergebnis dem Rosenheimer Gesundheitsamt und begab sich nach seiner Rückkehr sofort in häusliche Quarantäne, so das Landratsamt.

Mann musste nicht stationär behandelt werden

Einige Tage nach seiner Rückkehr habe der Mann jedoch unklare Beschwerden bekommen, stellte sich in einem Krankenhaus vor und wurde hier routinemäßig auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis fiel positiv aus. Eine stationäre Behandlung des Mannes in der Klinik war nicht notwendig.

Untersuchung bestätigt südafrikanische Variante

Am nächsten Tag habe das Rosenheimer Gesundheitsamt einen weiteren Rachenabstrich vorgenommen, der zur Genomsequenzierung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nach Oberschleißheim geschickt wurde. Das LGL bestätigte die südafrikanische Variante und informierte daraufhin das Landratsamt Rosenheim.