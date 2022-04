Anker in Corona-Zeiten: Erlanger Campus-Radio Funklust

Mit Gitarre Totalausfall überbrückt

Dass man hier zusammenhält und sich gegenseitig hilft, das schätzen die beiden besonders an Funklust. Der schönste Moment: Tatsächlich ein Technikausfall. Nichts ging mehr, nur die beiden Mikrofone. "Wir konnten sie aber auch nicht ausmachen und so blieb uns nichts anderes übrig als wirklich 40 Minuten durchzureden, weil sonst, wenn Stille auf der Antenne ist, unser Techniker nach 30 Sekunden eine Mail bekommt", erinnert sich Sebastian. Aus der Not wurde eine Gitarren-Session im Studio, erzählt Nina weiter. Ein Redakteur sei spontan mit seiner Gitarre eingesprungen, man habe zusammen live gesungen und so für Musikersatz gesorgt. "Das ist auch etwas, das bei Funklust so nett ist", erzählt Nina, "du schreibst einer Person, dass hier gerade etwas schief geht und sofort sind alle am Start."

Kleiner Fehler am Ende der Sendung

Die letzten Minuten Live-Programm – bisher lief bis auf ein paar Versprecher alles reibungslos. Doch dann zieht Nina aus Versehen einen falschen Song ins Programm und beide müssen lachen – on Air. Kurz nach der Sendung ist der Ärger über den Fehler schon verflogen, die Anspannung fällt ab. "Ich bin sehr froh und erleichtert, dass es jetzt dann doch so gut abgelaufen ist", sagt Sebastian. Für Nina könnte es heute die letzte Moderation bei Funklust gewesen sein, denn sie hat nun ihren Masterabschluss und startet mit der Jobsuche. "Ich bin froh, jetzt so zum Ende meiner Funklust-Zeit hier noch mal das Studio einweihen zu dürfen", lacht sie.

Funklust als berufliches Sprungbrett

Wohin es für sie beruflich geht, ist klar: Medienbranche. Auch Sebastian kann sich eine berufliche Zukunft im Radio gut vorstellen. In einem Punkt sind sich die beiden einig: Funklust ist nicht nur ein Ort, an dem man Freunde findet und sich ausprobieren kann, sondern wird ihnen auch beruflich als Sprungbrett weiterhelfen.