Start des Feuerwerksverkaufs: Warnung vor gefährlichen Böllern

Jedes Jahr kommt es rund um Silvester zu teils schweren Verletzungen durch die unsachgemäße Anwendung von Feuerwerkskörpern. So hatte sich Mitte Dezember ein Mann aus dem Landkreis Würzburg durch das Zünden eines vermutlich illegalen Böllers schwere Handverletzungen zugezogen. In Maisach ist erst vor ein paar Tagen ein 11-Jähriger von einem Feuerwirbel schwer verletzt worden - gezündet von einem Mitschüler. Zuvor war ein 14-Jähriger, ebenfalls im Landkreis Fürstenfeldbruck, mit einem Böller attackiert worden.

Explosion einer "Kugelbombe": 18-Jähriger stirbt in der Oberpfalz

Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am Neujahrsmorgen 2024 in der Oberpfalz: Im Landkreis Cham ist ein junger Feuerwehrmann gestorben, nachdem er einen Sprengkörper in ein Kunststoffrohr geworfen hatte. Als er mit dem Kopf über dem Rohr nachschauen wollte, ist der Böller explodiert. Eine Gleichaltrige, die in unmittelbarer Nähe stand, erlitt schwere Brandverletzungen.

Der Böller war offenbar eine nicht frei verkäufliche "Kugelbombe", das haben Ermittlungen des Landeskriminalamts ergeben. Um so einen Sprengstoff in Deutschland im Fachhandel erwerben zu dürfen, ist ein Sprengstoffschein nötig und der Käufer muss mindestens 21 Jahre alt sein. Das Landeskriminalamt erklärte, dass der Sprengkörper auch aus Tschechien stammen könnte, denn diese Art Sprengsatz werde immer wieder von dort illegal eingeführt.

Verbotene Pyrotechnik aus dem Ausland

"Kugelbomben" oder Feuerwerke der Kategorie F3 (Mittelfeuerwerke) und F4 (Großfeuerwerke) sind im Internet und im Ausland leicht zu erwerben. So haben auch die Fahnder der Bundespolizei in diesen Tagen viel zu tun, denn viele Deutsche fahren über die Grenze nach Tschechien, um dort Böller zu kaufen. Alleine in der Oberpfalz wurden im vergangenen Jahr rund 900 Kilogramm an verbotener Pyrotechnik beschlagnahmt.

In Tschechien wird gefährliches Feuerwerk auch auf sogenannten "Asiamärkten" angeboten, einer der größten befindet sich direkt hinter der bayerischen Grenze. Bei den Böllern handelt es sich oftmals um Zündkörper, die bei uns in Deutschland nur Fachleute kaufen dürfen und einer sprengstoff-rechtlichen Erlaubnis unterliegen, berichtet Tobias Pfeifer, Sprecher der Bundespolizei Waidhaus.

