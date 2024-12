Illegale Böller: Bundespolizei warnt, Tschechien reagiert

Einsatzkräfte beschlagnahmen illegale Pyrotechnik

Derweil beschlagnahmen Bundespolizei, Grenzpolizei und Zoll an der bayerisch-tschechischen Grenze weiterhin illegale Pyrotechnik. Etwa drei Viertel der kompletten Sprengstoffverstöße, die von der Bundespolizei in Bayern aufgegriffen werden, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Waidhaus. Das liegt hauptsächlich an den großen Asiamärkten an der Grenze bei Waldsassen oder auch Waidhaus.

Allein am vergangenen Wochenende stoppten die Fahnder der Bundespolizei in Waldsassen und Waidhaus zehn Autos, in denen insgesamt 50 Kilo verbotener Pyrotechnik lag. Allein 22,5 Kilo davon hatten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren dabei. In allen Fällen erfolgt eine Strafanzeige. Im gesamten Jahr 2023 haben die Binnengrenzfahnder der Bundespolizei Waidhaus 870 Kilogramm der verbotenen Böller sichergestellt.