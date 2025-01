Start der Wintersportsaison im Allgäu: Volle Hotels und Skilifte

"Bis eine Woche vor Weihnachten hatten wir noch einige Zimmer frei, aber als die Vorhersagen dann gut waren, haben die Gäste auch ordentlich gebucht", sagt der Inhaber des Ofterschwanger Hotels "Alphorn", Jörg Pöschl. Die Wetterbedingungen und die Buchungssituation seien für ihn gerade traumhaft. In den Weihnachtsferien hätte Pöschl dann sein kleines Hotel mit 19 Zimmern dreimal belegen können.

Schnee auch in unteren Lagen

Wo Schnee liegt, brummt es, heißt es von der Allgäu GmbH. Ähnlich positiv über die laufende Saison und die Weihnachtsferien äußern sich Liftbetreiber im Allgäu. "Die Bedingungen sind dieses Jahr wirklich sehr gut", betont der Geschäftsführer der Bergbahnen Grasgehren und Riedbergerhorn, Jörn Homburg. Schon der Schnee im November habe mit Blick auf die Weihnachtsferien gutgetan. Bei einem Grasuntergrund reichten dann schon 30 - 40 Zentimeter Neuschnee für eine Piste aus.

Wenn auch in unteren Lagen gutes Skifahren möglich sei, seien in oberen Lagen, wie in Grasgehren, merklich weniger Leute, so Homburg. Diese Verteilung sei wünschenswert, weil dann der gesamte Tourismus im Allgäu profitiere. Erfreut über die Buchungen zeigten sich auch Gastronomen aus Oberstaufen, Füssen, Oberstdorf und Nesselwang.

Skischulen und Liftbetreiber ausgelastet

Auch die Skischulen waren gut gebucht. Laut dem Vorstand des Deutschen Skilehrerverbands, Norbert Haslach, wurden um die Jahreswende alle Skigebiete "überrannt". Über "Bilderbuch Weihnachtsferien" freute man sich bei der Bayerischen Zugspitzbahn. Pünktlich zum Ferienstart konnten so gut wie alle Lifte und Pisten im Skigebiet Garmisch Classic geöffnet werden.

Auch der Alpen-Plus-Verbund mit Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck freute sich über perfekte Bedingungen. Antonia Asenstorfer von Alpen Plus spricht von deutlich mehr Gästen als in den vergangenen Weihnachtsferien und lobt dazu die gute Stimmung. Auch zahlreiche Langlaufloipen im Allgäu und am Alpenrand konnten Dank ausreichend Naturschnee gespurt werden. Das galt auch im Chiemgau.

Nicht überall laufen die Skilifte

Das Skigebiet Winklmoosalm in Reit im Winkl ist seit dem Saisonauftakt am 13. Dezember jeden Tag geöffnet und fast alle Lifte laufen. Anders das Skizentrum Hochfelln, das ein reines Naturschnee-Skigebiet ist. "Derzeit aufgrund der Schneelage leider kein Skibetrieb möglich", heißt es auf der Internetseite des kleinen Skigebiets im Landkreis Traunstein. Kleine Anlagen, wie die Ellegg-Lifte bei Oy sind derzeit ebenfalls wieder geschlossen.

Mit Schnee oder ohne: Für alle Wintersportgebiete folgt jetzt das typische Januarloch. Nach den Weihnachtsferien gehöre das aber dazu, so Hotelier Jörg Pöschl. Wer also noch ein paar Urlaubstage übrig hat, trifft in den nächsten Wochen in Bayern vermutlich auf beste Schneeverhältnisse.