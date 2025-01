Österreich: ÖVP offen für Koalitionsgespräche mit FPÖ

Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen ÖVP und der SPÖ in Österreich will sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Chef der rechten FPÖ treffen. Er werde mit Herbert Kickl am Montagvormittag in der Hofburg über die neue Lage beraten, teilte Van der Bellen am Sonntag mit.

ÖVP zu Koalitionsgesprächen bereit

Der neue, übergangsweise amtierende ÖVP-Chef Christian Stocker sagte, er gehe davon aus, dass Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt werde. Die ÖVP würde sich auf Koalitionsgespräche mit der FPÖ einlassen, fügte er hinzu.

Zuvor waren Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ ebenso gescheitert wie Dreier-Gespräche mit den liberalen Neos. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte am Samstag seinen Rücktritt angekündigt.

FPÖ als stärkste Kraft bei Parlamentswahl

Die russlandfreundlichen EU-Skeptiker der FPÖ waren aus der Parlamentswahl Ende September als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie hatten aber von Van der Bellen keinen Auftrag zur Regierungsbildung erhalten, da die anderen Parteien nicht mit ihr und ihrem umstrittenen Chef Kickl zusammenarbeiten wollten.