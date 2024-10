Warum die Skilift-Preise im Allgäu nicht steigen

Eingeschworene Wintersportfans fiebern bereits daraufhin: In wenigen Wochen soll im Allgäu die Skisaison beginnen – wenn die Bedingungen mitspielen. Bei den Skiliften bleibt dabei vorerst alles beim Alten, denn im Vergleich zum Vorjahr sind die Ticketpreise nur geringfügig gestiegen. Eine dynamische Preisgestaltung, also angepasste Preise je nach Nachfrage, soll es dort laut BR-Recherchen nicht geben.

Wie "dynamische" Preise für Skigebiete funktionieren

Die Idee kommt aus dem benachbarten Österreich: Dort hatten einige Skigebiete in diesem Jahr das "Dynamic Pricing" eingeführt, das sich stark an der Nachfrage orientiert. Kommen wenig Besucher, kostet die Fahrt mit dem Lift auch weniger. Ist die Nachfrage hoch, dann sind dort auch die Tickets teurer – zum Beispiel am Wochenende oder in den Ferien. Zudem spart, wer früher für einen bestimmten Tag bucht. Im Bayerischen Wald führt das Skizentrum Mitterfirmiansreut heuer ebenfalls ein dynamisches Preismodell ein, die Arberbergbahn auf dem Großen Arber hat es im nächsten Jahr vor.

Ohne lange Schlange: Tickets in Oberstdorf vorab buchen

Bei den Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen gibt es einer Sprecherin zufolge eine leichte Preissteigerung. Dort kostet ein Tagesskipass für einen Erwachsenen für die Saison 2024/2025 65,80 Euro. Im Vorjahr waren es noch 62,90 Euro. Neu in Oberstdorf ist dagegen der Onlineshop, wo sich Besucher vorab ihr Ticket buchen und sich das Anstehen sparen können. Der Liftstart ist für 6. Dezember geplant.

Preise in Balderschwang bleiben gleich

Ebenfalls im Landkreis Oberallgäu, in Balderschwang, bleiben die Skiliftpreise dagegen komplett gleich. Wie in der Vorsaison zahlen Besucher für die Tageskarte 42 Euro. Dort wird es den Verantwortlichen zufolge bis ins Frühjahr keine Preisänderungen geben, man wolle vor allem den Familien mit den Preisen entgegenkommen: "Die Preise vieler Skigebiete schießen inzwischen jährlich nach oben und gerade für Familien wird der Skiurlaub immer mehr zum Luxus", so Lisa Simon von der Bergbahn- und Skilift Balderschwang Betriebs GmbH & Co. KG. Den Sommer über seien in Balderschwang die Beschneiungsanlagen modernisiert worden.

Wann es in Ofterschwang losgeht

Künstlicher Schnee sei auch im als "schneesicher" geltenden Balderschwang immer wichtiger. Die Lifte sollen am 14. Dezember starten. In Ofterschwang-Gunzesried gibt es einen leichten Preisrückgang für Familienkarten. Zwei Erwachsene und zwei Kinder zahlen anstatt der 138 Euro jetzt 136 Euro. Start in die Wintersaison ist bei passenden Bedingungen der 13. Dezember.