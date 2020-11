Stadtrat beschließt: Bamberger Schlachthof wird GmbH

Der Stadtrat hat am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen, dass der städtische Schlachthof zu einer städtischen GmbH wird. In der neuen Rechtsform soll die bevorstehende Erneuerung der EU-Zulassung leichter erfolgen können. Außerdem könne eine GmbH flexibler auf neue Marktanforderungen reagieren, heißt es in dem Beschluss.

Bamberg: Schlachthof bisher in Regiebetrieb

Bisher betreibt die Stadt den Schlachthof in Form eines Regiebetriebs. Über ein bei der Stadtverwaltung angesiedeltes Amt stellt die Stadt den Schlachthof privaten Schlachtbetrieben gegen eine Miete zur Verfügung.

Schlachthof wird hundertprozentige Tochtergesellschaft

Zum Jahreswechsel soll der Schlachthof nun in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Bamberg umgewandelt werden. Rund 1.000 Schweine und 150 Rinder werden dort täglich geschlachtet.