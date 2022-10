Stadt Passau geht strenger gegen Bettelei vor

Die Stadt Passau geht jetzt mit einer Allgemeinverfügung gegen Bettler vor. Eine abschreckende Maßnahme – denn damit kann Zwangsgeld gegen die Bettler erhoben werden.

Banden organisieren die Bettler

Laut Stadt sind seit einigen Jahren besonders in den Sommermonaten und in der Vorweihnachtszeit in der Innenstadt verstärkt Bettler unterwegs, organisiert von auswärtigen Banden, die wirtschaftliche Absichten haben, und teilweise recht aggressiv gegenüber Passanten. Oftmals täuschten die Bettler auch Behinderungen vor, indem sie auf Krücken gehen oder in Rollstühlen sitzen, so die Stadt in der Pressemitteilung.

Bisher gab es Platzverweise

Bisher hat die Polizei in solchen Fällen einen Platzverweis erteilt. Wenn der Bettler dem nicht nachkam, wurde erst nach mehrmaligem Einschreiten der Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das wiederum scheiterte meistens, weil die Bettler keinen Wohnsitz oder eine Anschrift angeben konnten. Jetzt kann die Polizei sofort ein Zwangsgeld einbehalten. Damit soll die unerwünschte Form des Bettelns unterbunden werden. Die Stadt will zudem verhindern, dass Bettler verstärkt im öffentlichen Raum übernachten.

Künftig drohen bis zu 200 Euro Zwangsgeld

Laut Ordnungsamt kann bis zu 200 Euro Zwangsgeld erhoben werden. Es sei gar nicht so selten, das Bettelnde so viel Geld bei sich haben. Wenn nicht, kann ihnen das abgenommen werden, was sie "erwirtschaftet" haben bzw. bei sich haben. Ordnungsamtsleiterin Karin Schmeller: "Wir sehen die Allgemeinverfügung bzw. das Zwangsgeld nicht als Allheilmittel. Aber damit wird bei Bettelnden ein gewisser Druck aufgebaut, wenn ihre Finanzen eingesammelt werden können."