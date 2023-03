Sporttest-Challenge – Fit genug für die Polizei?

In Bayern bewerben sich jährlich rund 11.000 Menschen in der sogenannten 2. Qualifikationsebene bei der Polizei. Aber nicht jeder Bewerber oder jede Bewerberin erfüllt alle Einstellungsvoraussetzungen. Neben dem Schulabschluss, der deutschen Staatsbürgerschaft und gesundheitlichen Voraussetzungen scheitern pro Jahr 15 bis 20 Prozent am Sporttest. In Unterfranken gab es deshalb am Samstag in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg, in Schweinfurt und in Bad Kissingen eine Sporttest-Challenge.

Jugendliche testen in Bad Kissingen ihre sportliche Fitness

Dabei konnten Jugendliche ausprobieren, ob sie fit genug sind, um den Sporttest bei der Einstellungsprüfung zu bestehen. In Bad Kissingen haben rund 20 Jugendliche am Samstag diese Chance genutzt. In der Bibrahalle, einer Schulsporthalle, hatte die Einstellungsberatung der Polizei einen Parcours aufgebaut. Bei lauter Musik gab es erst mal Aufwärmrunden für alle in der Halle.

Vier Übungen mit Noten von 1 bis 6

Der Sporttest ist bei der Einstellungsprüfung der einzige, bei dem die Polizei mit offenen Karte spielt. Vier Übungen gibt es und sie sind alle auf der Internetseite der Polizei einsehbar. So kann jeder schon zuhause üben und sich fit machen.

Die erste Übung ist beidbeiniges Springen über eine Kleinbank, 30 Sekunden lang. Wer bei den Mädchen 48 Sprünge schafft, bekommt die 1. Die Jungs müssen für die Note 1 sogar 54 Sprünge schaffen. Die rund 20 Sporttest-Challenge-Teilnehmer in Bad Kissingen tun sich da schon schwer. Viele kommen aus dem Rhythmus, bleiben an der Bank hängen oder schaffen die beidbeinigen Sprünge gar nicht in der geforderten, schnellen Frequenz.

Krafttest Bankdrücken

Bei der zweiten Sporttest-Übung kommt es auf Kraft an: Bankdrücken. Die Frauen müssen 45 Prozent ihres Körpergewichts mit der Hantelstange nach oben drücken, bei den Männern sind es sogar 60 Prozent. Für alle liegt das Mindestgewicht der Hantelstange bei 22,5 Kilo. Wer die Note 1 will, muss die Hantelstange 19mal nach oben drücken.

Zwei muskulöse Polizeibeamte geben Hilfestellung. Mehrere zierliche Mädchen schaffen mit der Hantelstange zehn bis zwölf Wiederholungen. Fynn, ein großer schlanker Junge, scheitert dagegen an den 45 Kilo, die er beim Bankdrücken schaffen müsste. "Dafür muss ich bis zum Einstellungstest noch trainieren", gibt er mit einem Grinsen zu.

Schnelligkeit und Ausdauer beim Pendellauf und Cooper-Test

Sprinten über zehn Meter zwischen zwei Kleinbänken auf Zeit: Beim Pendellauf in der Halle schaffen viele der Teilnehmer in Bad Kissingen auf Anhieb eine gute Zeit und damit gute Noten. Dann geht´s raus auf einen Hartplatz vor der Halle zum Cooper-Test: zwölf Minuten Dauerlauf, Runde um Runde. Für die Note 1 müssen die Jungs in dieser Zeit 2.900 Meter laufen, die Mädchen 2.500 Meter. Auch bei dieser Ausdauer-Übung sind viele bei der Sporttest-Challenge in Bad Kissingen gut dabei.

Wann gilt der Sporttest als bestanden?

Die rund 20 Teilnehmer wissen jetzt, wie sie beim Sporttest der Bayerischen Polizei abschneiden würden und können gezielt trainieren. Die Einstellungsprüfung gilt als nicht bestanden, wenn man beim Cooper-Test oder in zwei anderen Sportübungen die Note 6 bekommt oder wenn man in drei bzw. allen vier Übungen die Note 5 erhält.