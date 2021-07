Spaß beim Kicken: Münchner Projekt bringt "Mädchen an den Ball"

Die Initiative "Mädchen an den Ball" fördert Mädchen im Münchner Raum. Das Projekt bietet die Möglichkeit mit geschulten Ausbilderinnen und Trainerinnen Fußball zu spielen.

Einfach mal reinschnuppern - ohne Druck

Bei dem Projekt sollen die Mädchen ganz ohne Druck austesten können, ob ihnen Fußball gefällt. Momentan findet das Training jeden Tag auf einem anderen Münchner Sportplatz statt. Zwei ausgebildete Trainer leiten die Sporteinheit. Verpflichtungen gibt es für die Mädchen nicht: keine Vereinsbindung, kein Punktespiel, keine Turniere.

Teamfähigkeit und Integration stärken

Bei "Mädchen an den Ball" geht es aber nicht nur um Fußball. Auch Teamfähigkeit und Integration spielen eine Rolle. Das Projekt, das sich ausdrücklich auch an Mädchen mit Migrationshintergrund richtet, soll die Persönlichkeit der Mädchen stärken und zeigen, dass sie den Jungs beim Sport in nichts nachstehen. Und es muss nicht immer Fußball sein.

"Ich hab schon Surf-Kurse gemacht für Mädchen, Skatekurse, Snowboardkurse. Die Mädchen können das genauso gut, es muss eben die Angebote geben." Projektleiterin Anna Seliger

"Mädchen an den Ball" vielleicht bald in ganz Bayern?

Die Stadt München unterstützt das Projekt "Mädchen an den Ball" finanziell. Aber auch außerhalb der Landeshauptstadt wollen Gemeinden und Vereine mitmachen. Wenn es nach den Initiatoren von Mädchen am Ball geht, dann soll es so ein Angebot bald in ganz Bayern geben.

Eines der wenigen Outdoor-Projekte für Mädchen in München

"Mädchen an den Ball" wurde bereits vor Jahren von der Bildungsexpertin Anna Seliger konzipiert und startete vergangenes Jahr wegen der hohen Nachfrage mit einem Relaunch. Das Projekt gehört zu den wenigen Outdoor-Projekten für Mädchen in München und wird aktuell in sieben Stadtbezirken durchgeführt. Im Winter läuft das Programm in der Halle weiter.