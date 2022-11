Sparkassenaffäre: Gericht entscheidet über Gehaltskürzungen

Das Verwaltungsgericht München befasst sich heute mit disziplinarischen Maßnahmen gegen Beteiligte an der Miesbacher Sparkassenaffäre. Zwei ehemalige Verwaltungsräte müssen mit Kürzungen ihrer Beamten-Bezüge rechnen. Josef Bierschneider, derzeit Bürgermeister der Gemeinde Kreuth, könnte für die Dauer von zwei Jahren zehn Prozent seiner monatlichen Dienstbezüge verlieren. Josef Bichler, ehemaliger Kreisrat, nun im Ruhestand, klagt gegen die bereits verfügte Kürzung des Ruhegehalts in Höhe von zehn Prozent für 18 Monate.

"Das Ansehen des Berufsbeamtentums wahren"

Eingeleitet wurden die Disziplinarverfahren von der Landesanwaltschaft Bayern, einer dem Innenministerium unterstellten Behörde, die disziplinarrechtlich für die meisten Beamten im Freistaat zuständig ist. Diese Behörde hat es in sich. Ihre Aufgabe ist es, "das Ansehen des Berufsbeamtentums zu wahren", wie Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier dem BR mitteilte.

Eine Kürzung des Gehalts eines aktiven Beamten diene dazu, diesen Staatsdiener "zur Pflichterfüllung anzuhalten". Wie schwer wiegt das Dienstvergehen, wie tief wurde das Vertrauen des Dienstherrn und der Allgemeinheit verletzt, wie hat sich der Beamte sonst verhalten? Von den Antworten auf solche Fragen hängt die Härte der Disziplinarmaßnahme ab.

Pension des Vize-Landrats bereits gekürzt

Eigentlich wären heute drei Klagen im Zusammenhang mit der Sparkassenaffäre zu verhandeln gewesen. Doch das Verfahren gegen den damaligen Vize-Landrat Arnfried Färber wurde ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss des Verwaltungsgerichts am 9. November beendet. Ergebnis: Kürzung des Ruhegehalts in Höhe von zehn Prozent auf zwei Jahre und acht Monate.

Strafverfahren werden nicht neu aufgerollt

Hintergrund der Klagen sind die als Sitzungen getarnten Ausflugsreisen der Verwaltungsräte mit Unterkunft in exklusiven Hotels bei teurer Rundum-Versorgung, alles finanziert von der Sparkasse Miesbach-Tegernsee unter ihrem Chef Georg Bromme. Dieser hat gegen die Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe Revision eingelegt.

Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts München dem BR-Studio Rosenheim mitteilte, werden in den Verfahren betreffend Bierschneider und Bichler "die zur Last gelegten Verfehlungen hinsichtlich ihrer disziplinarischen Relevanz 'durchleuchtet' und hierfür auch die tatsächlichen Feststellungen aus den Strafverfahren in der gebotenen Deutlichkeit, Ausführlichkeit aber auch Kürze zur Sprache kommen". Wenn die Betroffenen dem nicht widersprächen, werde das Verfahren nicht neu aufgerollt. Das Gericht verkündet die Entscheidung üblicherweise direkt im Anschluss an die mündliche Verhandlung.