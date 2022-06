Sozialministerin Scharf: Rentner wurden von der Ampel vergessen

Die Angst vor sozialem Abstieg ist groß. Jeder sechste Mensch in Deutschland gilt schon jetzt als arm. Steigende Preise und Rekordinflation verschärfen diese Entwicklung aktuell noch einmal. Die Bundesregierung will mit ihrem Entlastungspaket entgegenwirken - doch dafür hagelte es am Mittwochabend in der "Münchner Runde" viel Kritik.

Stromkosten schlucken Einmalzahlung

"Mit 200 Euro Einmalzahlung kann ich als Grundgesicherter gar nichts anfangen", meinte Jörg Mertens. "Das schluckt allein das erste Vierteljahr Stromkostenerhöhung, die ich jetzt wahrscheinlich zum 1. Juli bezahlen muss." Seit er wegen schwerer Erkrankungen nicht mehr arbeiten kann, ist er von Armut betroffen. Die letzte Rentenerhöhung bezeichnete der Münchner als "Witz". Diese fange nicht einmal die Hälfte der Inflation der vergangenen beiden Jahre auf. Das Problem werde daher immer größer. "Ich habe vor dem Winter Angst, ob ich noch genug zu essen haben werde."

"Enttäuschend": Scharf kritisiert Entlastungspaket

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) kritisierte vor allem, dass die Rentnerinnen und Rentner von der Bundesregierung vergessen worden seien: "Im Entlastungspaket nicht drin, in der Energiepauschale mit 300 Euro jetzt nicht mit drin.“ Dem Bundesfinanzminister attestierte Scharf Zynismus, wenn dieser sage, dafür reiche das Geld nicht.

Ihrer Meinung nach müssten strukturelle Änderungen am Sozialsystem vorgenommen werden. Mit den Erhöhungen des Arbeitnehmerpauschbetrags, der Pendlerpauschale und des Freibetrags in der Einkommenssteuer seien einige Dinge gut auf den Weg gebracht worden. Angesichts der hohen Inflation seien die Maßnahmen aber unzureichend. "Die Erhöhungen sind so marginal, dass sie für diese Steigerungen, die wir haben, zu wenig sind", so die CSU-Politikerin.