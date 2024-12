Silvester: So stark schadet Böllerei den Wildtieren

Die Feuerwerke, die Zuschauern Freude machen, sind für Tiere oft ein Albtraum: Vögel werden durch den Lärm aufgeschreckt, verlieren ihren Schwarm und prallen gegen Fensterscheiben. Eichhörnchen, Rehe oder Kaninen flüchten panisch. Teils wird ihr Gehör durch die Böllerexplosionen geschädigt. Igel und Fledermäuse werden im Winterschlaf gestört, wachen vielleicht sogar auf. Das führt zu einem Energieverlust – und möglicherweise Lebensgefahr, warnt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV).

Nicht in Parks und nicht an Waldrändern böllern

Wer nicht ganz auf Feuerwerk und Böller verzichten mag, sollte zumindest keine allzu lauten Knallkörper und keine ganz grellen Raketen verwenden. Grundsätzlich sollte man auch nicht an Orten böllern, an denen vielen Wildtiere leben – die gibt es auch in Städten.

In München gehören beispielsweise Parks wie der Englische Garten oder der Hirschgarten ebenso dazu, ebenso die Isarauen und Waldränder, etwa am Forstenrieder Park.

Stress für Tiere im Tierpark Hellabrunn vermeiden

Auch der Münchner Tierpark Hellabrunn bittet darum, seine Umgebung beim Böllern zu vermeiden. Denn das laute Knallen und die grellen Lichtblitze seien nicht nur eine enorme Belastung für die Tiere, sondern würden durch Schadstoffe und Feinstaub auch die Umwelt belasten, sagt Tierparkdirektor Rasem Baban. Ziel ist es, den teils sehr geräuschempfindlichen tierischen Bewohnern Stress und Unruhe zu ersparen. Alle Tiere, die normalerweise zwischen Innen- und Außenbereich ihrer Anlagen wechseln können, bleiben in der Silvesternacht drinnen – zum zusätzlichen Schutz. Auch die Münchner Bürgermeisterin und Tierpark-Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl unterstützt den Aufruf, weil gerade bedrohte Tier- und Pflanzenarten einen besonderen Schutz verdienen würden.

Die Überreste des Feuerwerks sollte man einsammeln und was nicht gezündet wurde, wird am besten schnell weggeräumt und nicht noch am nächsten Tag gezündet. Da sind dann nicht nur Tiere, sondern auch Menschen dankbar.