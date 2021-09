Sicherheitsmängel am Dorfbrunnen von Arnshausen

Der Dorfbrunnen von Arnshausen besteht aus zwei Holzsäulen, aus denen das Wasser läuft. Doch die Konstruktion aus dem Jahr 1980 ist offenbar morsch geworden. Eine turnusmäßige Sicherheitsprüfung hat ergeben, dass der Brunnen nicht mehr standsicher ist. Laut Stadt Bad Kissingen sind die Schäden so gravierend, dass Gefahr im Verzug ist und sofort gehandelt werden muss, damit keine Unfälle passieren.

Brunnen soll wieder laufen

Darum werden die zwei Holzsäulen, in denen die Wasserrohre verlaufen, heute zurückgebaut. Erst dann, so heißt es, könne die Situation beurteilt und ein Vorschlag für den weiteren Betrieb des Brunnens gemacht werden. Laut Pressesprecher Mario Selzer will die Stadt versuchen, das Wasser in jedem Fall wieder laufen zu lassen.

Holzstämme werden eingelagert

Unter anderem nutzt es der örtliche Gartenbauverein zum Blumengießen. Im Zuge der anstehenden Dorferneuerung in Arnshausen soll der Brunnen dann in der alten oder in einer neuen Form wieder aufgebaut werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich diesbezüglich mit einbringen. Die ausgebauten Holzstämme werden jedenfalls eingelagert, damit auch eine Reproduktion möglich wäre.