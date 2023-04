SEK-Einsatz in Wassertrüdingen: Randalierer schoss in Gaststätte

Nach der Abgabe eines Schusses aus einer Schreckschusspistole in einer Gaststätte in Wassertrüdingen ermittelt die Polizei gegen einen 52 Jahre alten Mann wegen Verdachts der Bedrohung und der versuchten schweren Brandstiftung. Der Mann soll am frühen Samstagmorgenstunden in der Gaststätte randaliert und den Wirt mit einer Schreckschusspistole bedroht haben, teilte die Polizei mit.

Schuss verfehlte Gastwirt

Der abgefeuerte Schuss verfehlte allerdings den Gastwirt, der unverletzt blieb. Der 52-Jährige habe gegen 01.20 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die bereits geschlossene Gaststätte eingedrungen sein, nachdem er zuvor Gast in dem Lokal gewesen sei. Laut Polizei zog der Mann dann eine Pistole, richtete diese gegen den 63-jährigen Gastwirt und feuerte einen Schuss in dessen Richtung ab. Der Gastwirt konnte unverletzt aus dem Lokal flüchten und rief die Polizei.

Spezialeinsatzkommando nahm 52-Jährigen fest

Polizeibeamte sicherten dann das Gebäude, Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen den 52-Jährigen schließlich gegen 04.30 Uhr in der Gaststätte fest. In der Zwischenzeit soll der Mann in der Gaststätte randaliert und Teile der Einrichtung zerstört haben. Zudem versuchte er offenbar in der Küche des Lokals ein Feuer zu entfachen, so die Ermittler. Der verursachte Sachschaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt.