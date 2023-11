Sea Tiger: Neue moderne "Raubkatze" für die deutsche Marine

Trotz winterlicher Temperaturen und leichtem Schneefall ist der neue Marinehubschrauber der Bundeswehr, der NH990 Sea Tiger, am Nachmittag im schwäbischen Donauwörth zum Erstflug abgehoben. Der Pilot zeigte einige Flugmanöver: Die Zuschauer konnten bestaunen, wie ruhig der Hubschrauber auf der Stelle schweben kann oder auch, wie wendig er ist. Bei dem Hubschrauber handelt es sich um den weltweit modernsten Marinehubschrauber, betont Airbus Helicopters Chef Stefan Thomé.

Spezialität des Sea Tiger: Aufklärung der Unterwasserwelt

Für 2,7 Milliarden Euro soll die Marine 31 solche Hubschrauber bekommen. Die Auslieferung ist ab dem Jahr 2025 geplant. "Höchste Zeit dafür", meint der Kommandeur der Marineflieger, Broder Nielson: Über 40 Jahre lang habe die Marine quasi keine neuen Systeme erhalten. "Und unsere alten Waffensysteme kommen nun einfach mal ans Nutzungsdauerende. Es ist unfassbar teuer, diese alten Systeme noch in die Luft zu bekommen", so der Pilot.

Der Sea Tiger ist ein Bordhubschrauber, das bedeutet, er ist auf dem Schiff stationiert. Von dort aus kann er starten und beispielsweise Schiffe sowie U-Boote bekämpfen. Das, so Nielsen weiter, sei die Spezialität der Marineflieger: Die Aufklärung der Unterwasserwelt. "U-Boote zu finden, sie zu verfolgen, das ist unheimlich wichtig. Das ist unsere Spezialität. Das können wir mit unseren Aufklärungsflugzeugen und mit unseren Hubschraubern."

Auftrag bedeutet Sicherheit für Donauwörther Mitarbeiter

Der Sea Tiger verfügt über Sonargeräte, Torpedos und Raketen. Für die Marine bedeute dieser Hubschrauber einen "Fortschritt in Technologie, einen Fortschritt ihrer Fähigkeiten", so Stefan Thomé, Vorsitzender der Geschäftsführung der Airbus Helicopters Deutschland GmbH, und weiter: "Damit sorgt sie für Sicherheit in Deutschland und insofern ist dieser Tag auch für die Partnerschaft mit der Marine ein wichtiger Schritt."

Mit der termingerechten Fertigung zeige man, das man zu seinem Wort stehe, man zeige, dass die Industrie "in Zeiten der Zeitenwende lieferfähig und lieferwillig ist". Das sei ein ganz wichtiger Schritt "für uns alle in Donauwörth", so Thomé weiter.

Am Standort in Donauwörth wird unter anderem die Karosserie des Hubschraubers gefertigt, die Teile werden außerdem endmontiert. Für die Mitarbeiter in Donauwörth bedeute diese milliardenschwere Auftrag deshalb eine Sicherheit für die nächsten Jahre. Dieser große Auftrag sichere Beschäftigung, sichere aber auch Technologie für die Zukunft sowie Rüstungs- und Verteidigungsindustrie in Deutschland, so Thomé im Interview mit BR24.

Sea Lion rettet Menschenleben bei Einsatz in der Nordsee

Der zweite Marinehubschrauber der Bundeswehr, der Sea Lion, ein Transport- und Rettungshubschrauber der NH90 Reihe, war erst vor wenigen Tagen bei einem Schiffsunglück in der Nordsee im Einsatz. Ein Menschenleben konnte dabei gerettet werden. Ein 27 Jahre alter Ukrainer war nach dem Sinken der "Verity" in der Nordsee getrieben und konnte per Seilwinde an Bord eines Sea Lion Helicopters gezogen werden.