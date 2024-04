Schwer verletzt in Augsburg gefunden – 63-Jähriger gestorben

Der Mann ist in der Nacht zum Montag in Augsburg an der Haltestelle Bärenwirt gefunden worden. Passanten meldeten sich etwa 20 Minuten nach Mitternacht bei der Polizei. Den 63-Jährigen hatten sie lebensgefährlich verletzt entdeckt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Verletzter im Krankenhaus gestorben

Am Mittwochnachmittag teilte das Augsburger Polizeipräsidium mit, dass der Mann an den Folgen seiner Verletzung im Krankenhaus gestorben sei.

Was in der Nacht passiert war und was zu den tödlichen Verletzungen geführt hat, dazu ermittelt die Polizei weiterhin. Denkbar scheint ein Unfall - und so wurde ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Eine eigene Ermittlungsgruppe versucht, den Fall aufzuklären.

Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.