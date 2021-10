Schutzengel als Beifahrer: 29-Jähriger überlebt Horror-Unfall

Ein 29-Jähriger hat am Sonntagabend einen schweren Unfall bei Stephansposching im Landkreis Deggendorf wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen überlebt.

Baum "zerteilt" Auto

Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, war der Mann gegen 22 Uhr zu schnell von Stephansposching in Richtung B8 unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde fast in zwei Teile zerrissen, der Baum “stand” danach im Bereich der Rücksitze.

Fahrer hatte Alkohol getrunken

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der 29-Jährige wohl nur leicht verletzt und zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer hatte zum Unfallzeitpunkt Alkohol im Blut.