Schmugglern mit High-Tech auf der Spur: Zoll röntgt Lastwagen

Auf dem Gelände des Zolls in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf wartet ein Lkw-Fahrer aus der Ukraine. Gerade haben ihn Zollbeamte nach dem Grenzübergang zu Tschechien von der Autobahn geholt. Jetzt steht sein Sattelschlepper vor einem weißen Container, an den eine große Schranken-artige Anlage angebracht ist. Ein gelb-schwarzes Schild warnt: Achtung Strahlung. Gleich wird der Anhänger geröntgt.

Zollbeamte brauchen viel Erfahrung

Der Trucker wird kurz eingewiesen, bekommt einen Hinweiszettel in seiner Landessprache und fährt dann langsam an den Container heran, als die Ampel auf grün springt. Das Durchleuchten kann beginnen. Im Container sitzt ein Zollbeamter, der sich bereits die Frachtpapiere geben hat lassen. Auf dem Bildschirm vor ihm ist auf den ersten Blick nicht viel zu erkennen. Nur die Umrisse des Lastwagens sind zu erkennen. Es brauche einiges an Erfahrung, um etwas zu erkennen, sagt der Zoll-Beamte. Mittlerweile wisse er schon genau, wie unterschiedliche Fracht jeweils aussehe. Dieser Lastwagen transportiert Holz, was auch das Röntgenbild bestätigt.