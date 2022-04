Schiffe auf Starnberger See und Ammersee starten in die Saison

Nach ihrer Winterpause lichtet die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt am Karfreitag offiziell die Anker. Damit beginnt auch auf Ammersee und Starnberger See die Saison. Auf dem Tegernsee sind die Schiffe schon seit Ende März wieder unterwegs. Die Flotte am Königssee fährt hingegen das ganze Jahr hindurch. Weil die Linienschifffahrt zum öffentlichen Personennahverkehr zählt, gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht.

Einmalig in Deutschland: die vollelektronische "EMS Berg"

Am Starnberger See steht laut dem zuständigen Heimatministerium das im vergangenen Jahr eingeweihte Schiff "EMS Berg" im Mittelpunkt; "EMS" steht für Elektro-Motorschiff. Es wird vollständig mit Ökostrom angetrieben. Das Schiff fasst 300 Passagiere und ist mit 35 Metern Länge das größte vollelektrische Schiff auf einem Binnensee in Deutschland. Geladen wird es über Nacht im Hafen von Starnberg. Auf dem Ammersee dreht unter anderem der Raddampfer "Herrsching" seine Runden und ist ein beliebtes Fotomotiv.

Rund 1,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr

Die Bayerische Seenschifffahrt ist aus der Privatisierung der Staatlichen Seenschifffahrt hervorgegangen und bis heute ein hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Freistaates. Mit 33 Schiffen und rund 160 Beschäftigten gehört sie zu den größten Binnenschifffahrten in Deutschland und befördert jedes Jahr rund 1,5 Millionen Fahrgäste.

Freie Fahrt für Geburtstagskinder auf dem Staffelsee

"Leinen los" hieß es am 1. April auf dem Staffelsee. Für die Schifffahrt hier ist nicht der Freistaat, sondern die Staffelsee Motorschifffahrt zuständig. Wie Kapitän Georg Meyer dem BR sagte, wurden die Wintermonate für Instandhaltung und Reparatur genutzt. Im April stehen täglich zwei Rundfahrten über den Staffelsee auf dem Fahrplan. Ab 1. Mai gibt es dann täglich fünf Rundfahrten im 70-Minuten-Takt.

Es werden auch wieder alle drei Anlegestellen angefahren: Seehausen, Murnau-Achele und Uffing. Ebenso gibt es in den Sommermonaten wieder die Mondscheinfahrten mit Musik und die "Schmankerlfahrten". Ab sofort haben Geburtstagskinder unter Vorlage eines Dokuments freie Fahrt am Geburtstag.

Chiemsee-Schiffe fahren nach Winterfahrplan

Auf dem Chiemsee gilt noch bis 25. Mai der Winterfahrplan. Wie die Chiemsee-Schifffahrt auf ihrer Homepage schreibt, sind das Schloss Herrenchiemsee und alle anderen Besichtigungsobjekte auf der Herreninsel wieder geöffnet.

mit Material von dpa