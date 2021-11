08.11.2021, 07:29 Uhr

Scheunenbrand in Runding: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bei einem Brand in Runding im Kreis Cham sind drei Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Feuerwehrmann. Laut Polizei war eine Scheune in Flammen aufgegangen. Ein Großaufgebot an Feuerwehren konnte angrenzende Wohnhäuser schützen.