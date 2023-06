Scheiden tut weh - wenn Eltern streiten

Begleiter ermöglichen oft erst die Chance auf ein Zusammensein

Damit die Familien dabei auch langfristig genügend Zeit in der Begleitung bekommen, um eine gute Lösung für einen selbständigen Umgang zu finden, brauche es dazu nicht nur genügend Personal, "sondern auch eine gute Finanzierung durch die Jugendämter in Bayern", erzählt Alexandra Schreiner-Hirsch. Neben dem begleiteten Umgang, der für Kinder vom Babyalter bis hin zu etwa 13 Jahren gedacht ist, gibt es für Jugendliche ab diesem Alter übrigens weitere Hilfsangebote. Dazu können sich bei der Nummer gegen Kummer Eltern und Kinder telefonisch melden, wenn sie Schwierigkeiten im Zusammenleben haben und Hilfe brauchen und das Angebot Abenteuer Trennung und Scheidung ist ein eigener Kurs für Kinder, die in Trennung und Scheidung leben.

Anschi Peters will sich weiter engagieren, auch wenn ihre Aufgabe durchaus herausfordernd ist. Sie sieht in jeder Umgangsbegleitung eine große Chance - für Kind und Eltern. Das schönste Gefühl dabei sei, dass sie wirklich was bewirken könne, auch wenn es manchmal echt schwierige Situationen gäbe. "Aber so wie diese Familie jetzt - die hätte ja keine Chance auf Zusammensein ohne unsere Arbeit. Und dass ich jemanden diese Chance geben kann, das erfüllt mich." So hofft sie, dass alle betroffenen Kinder in Bayern diese Chance auch bekommen - ohne zu lange darauf warten zu müssen.