Sattelzug kracht In Baustelle: Längere A3-Sperre bei Neumarkt

Nach einem Unfall am Montagvormittag auf der A3 im Baustellenbereich bei Neumarkt in der Oberpfalz, muss die Autobahn in Richtung Passau voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt werden.

Sattelzug kracht in Baustelle und walzt Fahrbahnteiler nieder

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ist ein Sattelzug am Beginn der Baustelle "Krondorfbrücke" in die als Fahrbahnteiler aufgestellte Beton-Schutzwand gekracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde die Schutzwand auf eine Länge von einem Kilometer beschädigt und muss erneuert werden. Zudem muss die Fahrbahn wegen ausgelaufenem Diesel gereinigt werden, so die Polizei.

"Trümmerfeld" muss aufgeräumt werden, dazu Sperre nötig

Aktuell (10.30 Uhr) werde der Verkehr zwar noch langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um jedoch das Trümmerfeld auf der Fahrbahn zu beseitigen, muss laut Polizei die Autobahn in Richtung Passau voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt werden. Wenn die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, könne voraussichtlich eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Wann dies sein wird, könne man noch nicht abschätzen, so die Polizei.

Erneuerung des Fahrbahnteilers erst in der Nacht

Der neue Baustellen-Fahrbahnteiler soll dann erst in der Nacht aufgebaut werden, wenn weniger Verkehr ist, hieß es. Für den Fernverkehr empfiehlt die Polizei bereits am Autobahnkreuz Altdorf über die A6 und die A93 in Richtung Regensburg auszuweichen.