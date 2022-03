Saharastaub auf der Zugspitze: "Passiert so nur alle paar Jahre"

Wer heute draußen unterwegs ist oder aus dem Fenster blickt, sieht sie noch immer: eine ganz besondere, gelblich-ockerfarbene Lichtstimmung. Denn noch immer schwebt Saharastaub über Bayern, erst am Wochenende soll damit vorerst wieder Schluss sein.

Damit ist dann auch das spektakuläre Farbenspiel passé, der Staub jedoch bleibt: Auf der Dachterrasse, auf dem Auto - und auf den schneebedeckten Berggipfeln.

"Blutregen" oder "Blutschnee" verfärbt schneebedeckte Zugspitze

"Auch über der Zugspitze hat sich der Himmel gegen Dienstagmittag stark verfärbt. Dann kam eine erste riesige Staubwolke, aus der sich auch schon die ersten Partikel abgesetzt haben", erzählt Till Rehm von der Umwelt-Forschungsstation Schneefernerhaus an der Zugspitze.

In der Nacht auf den Mittwoch habe es dann einen Niederschlag gegeben. "Heroben bei uns als Schnee, im Tal unten als Regen", so der Forscher weiter. Und damit seien die rötlichen Partikel aus der Atmosphäre eben auch auf die Erde heruntergekommen. Die Folge: Die schneebedeckte Zugspitze und andere Berge in den Alpen sind jetzt vom Wüstenstaub deutlich sichtbar gefärbt.

Im Volksmund heißt dieses Wetterphänomen übrigens "Blutregen", auf der Zugspitze kann man vielleicht sogar von "Blutschnee" sprechen, schließlich kamen die Partikel ja auch mit dem Schneefall in der Nacht auf Mittwoch auf die Pisten.