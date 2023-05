Einheirat auf dem Bauernhof: Ein Rollenbild im Wandel

Konflikte mit Schwiegermüttern nehmen ab

Häufig gibt es Konflikte zwischen der einheiratenden Schwiegertochter und der Schwiegermutter – doch die werden weniger, so das Ergebnis der Studie zu Frauen in der Landwirtschaft. "Es gibt offensichtlich einen Diskurs, wie man miteinander umgeht. An der Kommunikationsfähigkeit wurde in den letzten Jahrzehnten stark gearbeitet", sagt Wissenschaftlerin Zazie von Davier. Häufig seien es auch die Schwiegermütter, die den Frauen Arbeit abnehmen. "Die Schwiegermutter hat zwei Seiten, nicht nur eine negative. Das wurde sehr deutlich."

Finanzielle Absicherung der einheiratenden Frauen

Viele Frauen, die heute auf einen Bauernhof einheiraten, sind so wie Jessica berufstätig. Oftmals bleiben sie aber nach der Geburt der Kinder zuhause und kehren nicht in ihren Beruf zurück. Oder sie arbeiten von Anfang an mit auf dem Bauernhof. Dazu kommt die Care-Arbeit: Kinder und Haushalt. Was fehlt, ist häufig die vertraglich festgehaltene Absicherung der Ehefrau. "Es ist sehr wichtig – am besten vor der Ehe – aufzuschreiben, was soll denn passieren, wenn die Ehe geschieden wird und wie wird die Frau entgolten", fordert Zazie von Davier.

Gleiches gilt für die Altersvorsorge. Viele ältere Frauen würden es heute bereuen, dass sie sich darum nicht gekümmert haben. Ein heikles Thema, vor dem sich die Wiedenmanns nicht gescheut haben. Sie haben einen Ehevertrag, der Jessica im Falle einer Scheidung für jedes Jahr, das sie auf Hof gelebt und gearbeitet hat, eine bestimmte Summe garantiert.

Die Einheirat in ein Mehrgenerationenhaus bringt viele Herausforderungen mit sich, denen sich die Wiedenmanns bisher sehr erfolgreich stellen. Ihr wertvollster Tipp für andere, die in einer ähnlichen Konstellation auf einem Mehrgenerationenhof leben: "Viel miteinander sprechen. Und beide Seiten immer hinterfragen. Nicht nur die eigene sehen, sondern auch die andere Seite."