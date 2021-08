Reifenplatzer mit Schutzengel: BMW schleudert über A95

Glück im Unglück am Dienstag auf der Garmischer Autobahn: Nach einem Reifenplatzer an einem Auto kam es nur zu Sachschäden.

Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit - Insassen unverletzt

Zwei Personen fuhren mit ihrem BMW auf der A95 in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen. Auf Höhe Weichs, einem Ortsteil von Ohlstadt, platzte bei hoher Geschwindigkeit der hintere rechte Reifen. Das Fahrzeug war nicht mehr lenkbar. Der BMW schleuderte von rechts nach links und wieder zurück. Die Insassen stiegen unverletzt aus dem Wrack aus und gingen zum Seitenstreifen. Der mitgeführte Hund blieb ebenfalls unverletzt.

Reifen- und Fahrzeugteile auf 500 Metern verstreut

Die Front und das Heck wurden demoliert, die Leitplanken auf dem Abschnitt sind nur noch Schrott. Auch das Brückengeländer hat es massiv erwischt. Auf rund 500 Metern Strecke verteilten sich Reifen- und Fahrzeugteile. Glücklicherweise war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Ursache des Reifenplatzers unklar

Auch für die Verkehrspolizei Weilheim kein alltäglicher Einsatz, dass dieser so „glimpflich“ ausgegangen ist. Die Feuerwehr aus Ohlstadt und Murnau rückte an, um die Autobahn komplett zu sperren. Betriebsflüssigkeiten mussten aufgefangen und die Fahrbahn gereinigt werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Warum der Reifen platzte, bleibt vorerst wohl noch ein Rätsel, denn dem ersten Anschein nach war dieser neuwertig.