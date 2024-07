Regensburg: Züge kollidieren mit Hindernissen auf Gleisen

In Regensburg sind Güterzüge mit absichtlich auf die Gleise gelegten Hindernissen kollidiert. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein hoher Schaden. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Mit Hemmschuhen Züge ausgebremst

Bei den zwei Kollisionen vergangene Woche ist ein Sachschaden von insgesamt 125.000 Euro entstanden, teilte die Bundespolizei heute mit. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein unbekannter Täter am Ostbahnhof mehrmals einen sogenannten Hemmschuh auf die Gleise gelegt. Hemmschuhe sind keilförmige Vorrichtungen, mit der ein Fahrzeug abgebremst oder gegen Wegrollen gesichert wird.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Zwei Güterzüge haben den Hemmschuh zunächst mitgeschleift und sich dann an einer Weiche verkeilt. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht zum Montag habe ein Bahnmitarbeiter einen weiteren Hemmschuh unter einer Wagengruppe gefunden, der dort unbefugt angebracht worden sei. Der Mann konnte ihn entfernen, bevor es zu einer erneuten Kollision gekommen wäre, heißt es.

Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Die Bahn Cargo erstattete am gestrigen Donnerstag Strafanzeige. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Wer kann Hinweise auf die Taten geben? Der erste Vorfall ereignete sich am Montag, den 8. Juli, der zweite am Freitag, den 12. Juli, und der dritte am Sonntag, den 14. Juli. Hinweise nimmt die Bundespolizei Waldmünchen unter der Telefonnummer 09972/9408-0 entgegen oder sie können per E-Mail eingereicht werden, an: bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de.

Mit Material der dpa