Tödlicher Zugunfall in Rosenheim: Mann von Güterzug erfasst

Am Bahnhof von Rosenheim ist am Samstag ein Mann von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann auf die Gleise gegangen war, um dort etwas aufzuheben. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der Rosenheimer erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, der Lokführer blieb unverletzt.

Kriseninterventionsteam kümmert sich um Lokführer

Am Bahnhof war neben regionalen Feuerwehren und Rettungskräften auch das Kriseninterventionsteam aus Wasserburg am Inn im Einsatz. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Untersuchungen des Vorfalls zur genauen Unfallursache übernommen.

Bahnverkehr rund um Rosenheim zwei Stunden unterbrochen

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Wegen des Notarzteinsatzes und der Bergung des Toten wurde der Zugverkehr rund um den Bahnhof Rosenheim unterbrochen. Laut einer Bahnsprecherin konnte zunächst ein Gleis freigegeben werden. Gegen 18.20 Uhr lief der Bahnverkehr wieder normal.