Sanierung bei der Bahn: Diese Strecken sind in Bayern betroffen

Die Ziele sind ambitioniert: Deutschlandweit sollen laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) rund 4.000 Streckenkilometer auf rund 40 Abschnitten komplett erneuert werden. Mit dem neuen Konzept werde "der jahrzehntelange Sanierungsstau im Schnelldurchgang aufgearbeitet", erklärte Wissing am Montag in Frankfurt am Main, wo er mit der Riedbahn den Startschuss für die Generalsanierung des Schienennetzes gegeben hat.

Mehr als 700 Bahnkilometer werden in Bayern erneuert

Die Deutsche Bahn will in den kommenden Jahren 41 viel befahrene Strecken grundsanieren, den Anfang macht sie mit einer 74 Kilometer langen Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim.

In Bayern starten die Sanierungen im ersten Halbjahr 2026 mit der Strecke Nürnberg - Regensburg, dann folgt Regensburg/Obertraubling - Passau. Insgesamt sieben Strecken will die Bahn in Bayern sanieren. Mehr als 700 Bahnkilometer sollen in Bayern generalsaniert werden, damit nach 2030 die Züge auf sieben wichtigen Fernverkehrsstrecken im Freistaat nahezu reibungslos fahren können.

Die Hauptstrecke München - Rosenheim - Salzburg ist in zwei Bauabschnitten für 2027 vorgesehen, die störungsanfällige Strecke Würzburg - Nürnberg für 2028. Der längste Sanierungsabschnitt Würzburg - Ansbach - Treuchtlingen ist für 2030 geplant. Als letzte folgt im zweiten Halbjahr 2030 die Strecke Augsburg - Ulm (siehe Grafik weiter unten). Innerhalb von fünf bis sechs Monaten sollen die jeweiligen Teilstrecken von 55 bis 170 Kilometern fertiggestellt sein.

Umleitung für Fernverkehr, Ersatzbusse für Nahverkehr

Auch Bahnhöfe, Brücken und Bahnübergänge werden, so die Planung, in den jeweiligen Sperrzeiträumen saniert. Für den Nahverkehr – also die Verbindungen entlang der Sanierungsstrecke – will die Bahn einen "Hochleistungsersatzverkehr mit Bussen" auf der Straße anbieten, wie sie im Frühjahr auf einer Pressekonferenz in München mitteilte. Züge des Personenfernverkehrs und des Güterverkehrs werden teilweise sehr weiträumig umgeleitet, was zu deutlichen Verspätungen führt.