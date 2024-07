Mord in Herrsching: Tatverdächtiger in Frankreich gefasst

Sechs Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 74-jährigen Mannes in Herrsching haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei dem BR bestätigte, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-jährigen Mann aus Serbien.

Festnahme bei Paris

Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnten die Ermittler seine Identität herausfinden und mit diesen Informationen nahmen Zielfahnder die Fährte auf. Diese führte von Herrsching über München, Innsbruck und Zürich nach Frankreich. Schließlich wurde der Gesuchte in einem Appartement nordöstlich von Paris lokalisiert. Dort nahmen ihn französische Spezialkräfte fest, Widerstand habe er nicht geleistet, hieß es. Der Verdächtige soll noch im Lauf des Tages einem französischen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Erneute Spurensuche brachte Hinweise

Die Polizei hatte am Mittwoch im Herrschinger Ortsteil Mühlfeld noch einmal die weitere Umgebung um den Tatort nach Spuren abgesucht. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei Dachau war dabei im Einsatz. Laut dem Präsidium in Ingolstadt wurden Gegenstände gefunden, die mit der Tat in Verbindung stehen dürften. Worum es sich bei diesen Gegenständen handelt, teilte die Polizei nicht mit. Diese werden nun ebenso kriminaltechnisch untersucht wie der Rucksack des mutmaßlichen Täters, der kurz nach dem Mord gefunden wurde. Am Montag hatte die Polizei Fotos des Tatverdächtigen aus einer Videoüberwachungskamera veröffentlicht. Die Bilder stammten von einem Geschäft in Herrsching, wo der Tatverdächtige vor dem tödlichen Angriff auf den 74-Jährigen eingekauft haben soll.

Motiv noch unklar

Der Senior war am vergangenen Freitag im Herrschinger Ortsteil Mühlfeld von einem Mann auf seinem Anwesen mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Ehefrau des Opfers konnte sich zu einem Nachbarn flüchten, welcher einen Notruf absetzte. Auf welche Weise der 74-Jährige starb, teilte die Polizei noch nicht mit. Zum Tatmotiv ist ebenfalls noch nichts bekannt. Im Laufe des Tages soll es nähere Informationen zur Festnahme des Tatverdächtigen geben.