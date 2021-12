Prozess um mutmaßliches Autorennen mit Todesfall

Am Mühldorfer Amtsgericht beginnt heute ein Prozess gegen zwei 21-Jährige, denen die Staatsanwaltschaft ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und fahrlässige Gefährdung von Leib und Leben vorwirft. Das bestätigte Gerichtssprecher Stephen Kroner.

16-Jähriger am Fußgängerüberweg getötet

Einer der Angeschuldigten hatte am 05. Februar mit seinem VW Golf einen 16-Jährigen auf einem Fußgängerübergang an der Mühldorfer Nordtangente erfasst, so die Anklage. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.

Anklage: 100 Stundenkilometer, wo 50 erlaubt waren

Im Prozess muss nun unter anderem geklärt werden, ob es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat, mit welcher Geschwindigkeit die beiden Autofahrer unterwegs waren und für wen die Ampel rot gezeigt hatte. Laut Anklageschrift soll der 16-Jährige bei Rot über die Fußgängerampel gegangen sein und der Angeschuldigte mit mehr als 100 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit einem getunten Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

15 Zeugen und drei Gutachter

Am ersten Prozesstag sind 15 Zeugen und drei Gutachter geladen. Weitere Termine sind für den 28.12. und den 11.01. angesetzt. Dann ist mit einem Urteil zu rechnen, so der Gerichtssprecher.