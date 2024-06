Porzellan und Panzer: Steinmeiers dritter Tag in der Oberpfalz

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat am dritten Tag und damit zum Ende seines Besuchs in Weiden den Bundeswehrstandort in Weiden und eine Porzellanfabrik besucht. In der Kaserne informierte sich das deutsche Staatsoberhaupt über die Panzerhaubitze 2000.

Steinmeier bei Kasernen-Besuch: "Müssen uns verstärken"

Am Beispiel der Major-Radloff-Kaserne könne man sehen, dass wir tatsächlich in einer Zeitenwende leben, sagte Steinmeier. Derzeit befindet sich hier ein neues Panzerartilleriebataillon im Aufbau. Bereits 300 Soldaten seien deswegen neu am Standort, im Laufe der Zeit solle der Verband 550 Mitglieder haben.

"Das zeigt, dass wir uns auch sehr und sehr viel mehr um unsere eigene Sicherheit bemüht zeigen müssen. Wir müssen uns verstärken." Frank-Walter Steinmeier

Es müssten die Beiträge zur NATO verstärkt werden, aber auch die eigene Ausrüstung der Bundeswehr müsse erneuert werden, so Steinmeier, man müsse "die Ausbildung der Soldaten anpassen, den Personalbedarf der Bundeswehr erfüllen, den die Bundeswehr in diesen Zeiten angemeldet hat."

Steinmeier würdigt Bundeswehr an der NATO-Ostflanke

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe viel verändert für die europäische Sicherheitsarchitektur, er bringe Leid und tausendfachen Tod über die ukrainische Bevölkerung. "Es ist völlig klar, wo wir in einer solchen Auseinandersetzung zu stehen haben: an der Seite der Ukrainer", so Steinmeier wörtlich.

Das alles seien große Anstrengungen, die auch hier vor Ort auch stattfänden - auch, weil sich die Bundeswehr entschieden habe, die NATO-Ostflanke in Litauen zu verstärken.

Führung durch Porzellanfabrik

Bereits am Vormittag besuchte der Bundespräsident die traditionsreiche Porzellanfabrik Seltmann in Weiden. Nach einer Führung sprach der Bundespräsident bei einer Kaffeerunde mit Firmenchefs und Mitarbeitern. Belegschaft, Betriebsräte und Firmenchefs nutzten die Gelegenheit, um über Schwierigkeiten und Missstände von mittelständischen Betrieben in der Region zu sprechen.

Vor allem würden hochkomplizierte Gesetze und "Bürokratie-Wahnsinn" vieles verkomplizieren, sagte Geschäftsführer Josef Kallmeier. Ein großes Problem sei auch der Fachkräftemangel in allen Betriebsbereichen. Firmen in der Region würden sich gegenseitig das Personal abwerben.