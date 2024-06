Steinmeier in der Oberpfalz: Tag zwei mit den Bürgern

Nach seinem ersten Amtstag in Weiden in der Oberpfalz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die positive und offene Art, mit der ihm die Bürger begegnen, gelobt. Er verspüre keine Politikverdrossenheit. So wollten die Weidener Bürger nicht nur Fotos mit ihm machen, sondern viele hätten auch eine Botschaft, sagte Steinmeier dem BR. Auch am zweiten Tag seines Besuchs wird er auf viele Bürger treffen.

Bundespräsident mit Jugendlichen im Austausch

Am Dienstagabend wurde das Staatsoberhaupt von Jugendlichen und Betreuern des Jugendtreffs "Plan B" herzlich empfangen. Steinmeier zockte zuerst mit drei Jugendlichen an der Konsole das Spiel "Mario Kart", anschließend kam er bei einer lockeren Runde mit weiteren jungen Leuten ins Gespräch. Er informierte sich über Berufswünsche und Mangas und beantwortete selbst Fragen.

Während der drei Tage in der Oberpfalz taucht Steinmeier nicht nur in das Leben der Weidener ein, er erledigt auch von hier aus seine Amtsgeschäfte. So unterzeichnete er zum Beispiel am Nachmittag am Schreibtisch seines Hotelzimmers Ernennungs-Dokumente von neuen Botschaftern.

Tag zwei: Besuch im Kindergarten und Diskussionsrunde

An seinem zweiten Tag in der Oberpfalz will Steinmeier heute zunächst am Vormittag einen Kindergarten besuchen und mit Erzieherinnen und Erziehern über frühkindliche Bildung sprechen. Darüber hinaus will er sich mit ihnen über Integration austauschen.

Am Nachmittag sucht er in einer Diskussionsrunde erneut das Gespräch mit Bürgern. Die Themen hier: Waffenlieferungen an die Ukraine, Windenergie sowie getrenntgeschlechtlicher Schulunterricht. Das Motto der Diskussionsrunde: "Kaffeetafel kontrovers".

Steinmeier noch bis Donnerstag in Weiden

Das deutsche Staatsoberhaupt führt seine Geschäfte noch bis einschließlich Donnerstag von der Oberpfalz aus, im Rahmen des Projekts "Ortszeit Deutschland". Weiden ist die erste Station in Bayern. Dabei will der Bundespräsident mit Bürgern ins Gespräch kommen und herausfinden, wie sich nationale Themen in der Region auswirken.