Gewitter in Bayern - viele Feuerwehreinsätze und Blitzeinschläge

Unwetter in Norddeutschland und im Osten Deutschlands

Wegen eines Unwetters über Norddeutschland stand der Verkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen zwischenzeitlich still. Jetzt ist diese Zugstrecke wieder mit langsamer Geschwindigkeit befahrbar. Der Verkehr lief in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den frühen Morgenstunden wieder an, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte. Bei Tostedt (Landkreis Harburg) hatte es am Donnerstag wegen starker Gewitter Unterspülung an den Gleisen gegeben. Die Strecke sei nun auch wieder befahrbar, allerdings nur mit langsamer Geschwindigkeit, sagte die Sprecherin.

In Dresden kamen nach einem Blitzeinschlag in einen Supermarkt zwei verletzte Beschäftigte ins Krankenhaus. Die Frau und der Mann klagten über Kopfschmerzen und Übelkeit, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Blitzeinschlag habe einen Defekt an einer Kühlanlage ausgelöst. Darüber hinaus breitete sich nach dem Blitzeinschlag ein chemischer Geruch im Supermarkt aus, die Ursache dafür war unklar.

Am Freitag erneut Gewitter und Starkregen im Anmarsch

In weiten Teilen Bayerns sind im Laufe des heutigen Freitags neuerliche Gewitter mit Starkregen zu erwarten. Ausgenommen ist nur Unterfranken, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Dabei sind nach Einschätzung der Meteorologen am Nachmittag und Abend Mengen von bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, zudem sind Hagel und Sturmböen zu erwarten. Die Luft soll generell warm und sehr feucht sein, im Laufe des Tages soll eine Kaltfront aus dem Nordwesten etwa bis zur Donau vordringen. Für die Nacht zum Samstag erwartet der Wetterdienst dann eine Wetterberuhigung mit raschem Abklingen der Gewitter.