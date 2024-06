Regensburger Bischof untersagt Priesterweihe der Piusbrüder

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer legt sich mit der traditionalistischen und ultrakonservativen Piusbruderschaft an. Die Piusbruderschaft kündigt auf der Website ihres Priesterseminars Herz Jesu in Zaitzkofen im Bistum Regensburg an, am Wochenende Männer zu Priestern und Diakonen zu weihen. Doch das ist ohne die Zustimmung des Ortsbischofs verboten.

Voderholzer: Ordnung der Kirche zu schützen

Wie Voderholzer in einem vom Bistum Regensburg veröffentlichten Brief an den Leiter des Priesterseminars schreibt, würden diese Weihen unerlaubt gespendet werden. Die Priesterbruderschaft Sankt Pius X. missachte damit die notwendigen rechtlichen Bedingungen der römisch-katholischen Kirche für die Weihe.

Aus diesem Grund sehe er sich erneut genötigt, die Ordnung der Kirche zu schützen und die unerlaubten Weihespendungen für den Bereich der Diözese Regensburg zu untersagen, schreibt der Bischof. Er hoffe, dass die Priesterbruderschaft sich künftig ehrlich bemühe, zur vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche zurückzukehren. Das erweise sich eben auch in der Achtung der Rechtsnormen der Kirche.

Piusbrüder lehnen Reformen aus den 60er-Jahren ab

Die Priesterbruderschaft Sankt Pius X. wurde 1969 vom französischen Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet. Sie lehnt die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils aus den 1960er-Jahren ab. Streitpunkte sind vor allem Liturgie, Religionsfreiheit und Ökumene. Die Piusbruderschaft sieht sich als Bewahrerin der Tradition der "Heiligen Römischen Kirche". Anfangs kirchlich anerkannt, entzog Rom der Gemeinschaft 1975 die kirchenrechtliche Zulassung. In den vergangenen Jahren gab es Annäherungen zwischen dem Vatikan und den Piusbrüdern. Ziel ist es, den Bruch zu überwinden.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Annäherungsversuchen. Papst Benedikt XVI. hatte beispielsweise 2009 die Exkommunikation von vier unerlaubt geweihten Bischöfe der Bruderschaft aufgehoben, nicht aber deren Suspendierung. 2015 hatte Franziskus Gläubigen die Möglichkeit eröffnet, bei Priestern der Bruderschaft zu beichten. Eine volle Wiedereingliederung der Piusbrüder sei aber nur möglich, "wenn die Gruppe die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils uneingeschränkt annimmt", hieß es damals.

Verbot der Priesterweihe nicht das erste Mal

Es ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass Bischof Rudolf Voderholzer die Priesterweihe der Piusbrüder verbietet. 2017 hieß es bereits, Bischöfe und Priester der Bruderschaft seien suspendiert und dürften daher kirchliche Ämter weder übernehmen noch ausüben. Die Piusbrüder beriefen sich damals auf eine angebliche Erlaubnis aus Rom, wonach die Priesterweihen der Piusbrüder zwar als gültig, aber unerlaubt ansieht.

Auch Voderholzers Vorgänger im Amt als Regensburger Bischof, Gerhard Ludwig Müller, verbot mehrmals, etwa 2009 die Weihe von drei Priestern in der Piusbruderschaft und nannte das Vorhaben "illegal". Die Piusbrüder stellten sich damit gegen die Autorität des Papstes und demonstrierten so, dass sie nicht zur katholischen Kirche gehörten, so Müller im Jahr 2009. Trotz der bischöflichen Interventionen kam es in mehreren Fällen trotzdem zu den Priesterweihen in Zaitzkofen.

Die Piusbruderschaft hat ihren internationalen Sitz in Menzingen im schweizerischen Kanton Zug. Die Deutschland-Zentrale ist im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach, das Priesterseminar befindet sich in Zaitzkofen im Bistum Regensburg.

Mit Informationen von KNA