Gekommen, um zu bleiben: Die Bundeswehr in Litauen

"Erster Zug! Stillgestanden!" Am 25. Januar hallt ein Befehl über einen Gang in der Oberpfalzkaserne in Pfreimd. Es ist kurz vor fünf Uhr am Morgen. Hauptmann Yannick R. gibt seinen Männern letzte Anweisungen. An diesem Tag verladen sie ihre Leopard-Kampfpanzer auf einen Zug nach Rukla in Litauen.

Sechs Monate lang sollen sie gemeinsam mit rund 300 Kameradinnen und Kameraden des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd in der Oberpfalz Teil eines multinationalen NATO-Gefechtsverbandes sein. Danach geht es wieder zurück in die Heimat. Ein anderer Verband wird dann die Rolle des Bataillons innerhalb der NATO-Mission EFP ("Enhanced Forward Presence") übernehmen. Deutschland führt diese seit 2017.

Dauerhafte Stationierung geplant

Während Hauptmann Yannick R. und seine Männer wissen, dass sich ihre Zeit in Litauen auf wenige Monate beschränkt, blickt Oberst André Hastenrath einem längeren Aufenthalt an der östlichen Grenze des NATO-Bündnisgebietes entgegen:

Hastenrath steht an der Spitze eines Vorkommandos. Es soll erste Pflöcke für die dauerhafte Stationierung von etwa 4.800 deutschen Soldaten in Litauen einschlagen. Dazu kommen nochmals rund 200 Zivilangestellte. Bis Ende 2027 soll die Brigade einsatzbereit sein. Von ihr soll ein Signal der Abschreckung ausgehen. Für die Bundeswehr ist eine derartige Auslandsstationierung Neuland.