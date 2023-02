Pflanzenschutz: Bayerische Äpfel werden regelmäßig gespritzt

"Bis 2030 Pflanzenschutzmittel halbieren: unrealistisch!"

Die EU will den Spritzmitteleinsatz bis 2030 halbieren, in Bayern will man dieses Ziel sogar schon bis 2028 erreichen. Hans Göding ist skeptisch: "Wir wissen nicht, wie diese Regelung ausgestaltet werden soll. Die Hälfte von was? Von einem bestimmten Jahr? Von einem bestimmten Zeitraum? Oder von einer bestimmten Menge?"

Er hält dieses Ziel für nicht realisierbar, weil man sich im Obstbau seit über 30 Jahren bemühe, sowohl die eingesetzte Wassermenge pro Hektar, die Anzahl der Wirkstoffe und die Wirkweise der Wirkstoffe so zu verändern, dass insgesamt weniger in der Summe ausgebracht wird. Die Einsparungen, die in den vergangenen 30 Jahren passiert seien, beziffert er mit mehr als 50 Prozent. "Jetzt von diesem niedrigen Niveau noch einmal auf die Hälfte zu reduzieren, halte ich angesichts des Klimawandels und anderer neuer Herausforderungen nicht für realistisch."

Weniger Abdrift durch moderne Spritzdüsen

Vor allem die Abdrift, also das, was der Wind wegbläst, konnte in der Vergangenheit reduziert werden: durch moderne Düsentechnik und die Anpassung des Luftstroms an niedrige kompakte Baumformen. Auch Überdachungssysteme oder Hagelschutznetze helfen, die Abdrift zu reduzieren. Demnächst wird am Betrieb in Deutenkofen eine PV-Anlage über den Apfelbäumen gebaut. Davon erwartet sich Hans Göding - neben der Stromerzeugung - für die Bäume nicht nur einen Schutz vor Hagel und Starkregen, sondern auch eine Windbrechung, so dass sich die Abdrift von Spritzmitteln verringert.

Welche Rückstände findet man auf dem Apfel?

Als Otto Normalverbraucher finde man auf einem Apfel keine Rücksände, dazu müsse man in ein Labor gehen, sagt Hans Göding. Dort würde man mit feinsten Messmethoden eventuell zwei oder drei zugelassene Wirkstoffe analysieren können, aber alles unter dem gesetzlich vorgegebenen Höchstwert. Nach der Ernte würden die Äpfel regelmäßig von staatlicher Stelle kontrolliert. "Bei uns war bisher alles in Ordnung, die Äpfel gelten als rückstandsfrei und können ohne Waschen verzehrt werden."