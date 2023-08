Passauer Veste Oberhaus wird zur Location für Skater

Seine Werkstatt hat er in Fürstenzell im Landkreis Passau, Rampen baut er aber auf der ganzen Welt – in Innenräumen genauso wie draußen. Jetzt geht für Andreas Schützenberger ein Kindheitstraum in Erfüllung: Er baut Skateboard-Rampen auf das Areal der Veste Oberhaus - einem Wahrzeichen der Stadt Passau.

Skater-Wettbewerb am Samstag

"Ich bin in Passau aufgewachsen und immer mit dem Skatebord in die Stadt gefahren. Dabei habe ich auf die Burg geschaut und mir gedacht, wie toll es wäre, dort oben mal zu skaten." Genau das ist am kommenden Samstag möglich. Denn Schützenberger veranstaltet in Kooperation mit Redbull, der Stadt Passau und dem örtlichen Skateboarding-Verein die sogenannte "Skateburg", einen Skater-Wettbewerb.

Dafür hat er drei Rampen gebaut: eine in einem Wehrgang, eine im Bärengraben unterhalb der Zugbrücke und eine an der "Batterie Maus" - also zwischen Wehrgang und Graben. Eine Mini-Rampe für alle, die es mal ausprobieren wollen, steht neben der Sternwarte.

Respekt vor den alten Mauern

Fünf Tage lang haben Andreas Schützenberger und Skater aus der Region aufgebaut. Die Arbeiten waren für sie zum Teil ganz schön hart, denn der viele Regen zu Wochenbeginn hat den Untergrund aufgeweicht und den Kies, der auf den Wegen liegt, verschoben. Für Plateaus, auf die Rampen gesetzt werden, muss es aber vor allem eben sein. Rund 15 Helfer haben also mit Schaufel und Rechen den Boden begradigt und jede einzelne Latte von Hand montiert.

Die Vorgabe dabei: Ins historische Mauerwerk darf nichts gebohrt werden. "Es geht nicht darum, im Oberhaus was kaputt zu machen. Wir werden alles mit Wertschätzung gegenüber dem altehrwürdigen Gebäude anfassen", sagt Schützenberger.