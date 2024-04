Osterhasenaktion in Kulmbach: Tradition und Engagement

Rita Reuschlein denkt das ganze Jahr lang an Ostern. Aus gespendeter Wolle bastelt sie unermüdlich kleine Osternester oder braune Osterhäschen. Dafür "umhäkelt" sie leere Klopapierrollen, in deren "Bauch" zwei Schokoladeneier und ein gefärbtes Osterei Platz finden. Ihre größte Sorge ist: Werden die Nester und Hasen am nächsten Ostermontag für alle Kinder reichen? Rita Reuschlein ist die Seele der Kulmbacher Osterhasentradition in der Hahnsreuth.

17 Hasen im Einsatz

Um halb drei am Nachmittag des Ostermontags kommt der Augenblick, auf den 500 Kulmacher Kinder gewartet haben. Zehn kleine und sieben große Osterhasen in Kostümen hoppeln die Anhöhe der Hahnsreuth im Kulmbacher Kessel herunter, bepackt mir Körben voller Osternester. Diese verteilen sie an die wartenden Kinder. Rita Reuschlein wacht über das Geschehen mit ein klein wenig Nervosität. "Das Wichtigste ist, dass kein Kind leer ausgeht und ich wirklich genug Nester gemacht habe."

Osterbrauch seit 1964

Ursprünglich hatte der Gesangverein Weiher-Mangersreuth die Hasen-Aktion für Kinder ins Leben gerufen, konnte dies aber irgendwann nicht mehr organisieren. Rita Reuschlein war Jahrzehnte lang mit eingebunden gewesen und wollte die lieb gewonnene Tradition nicht sterben lassen. In Eigenregie führt sie die Osteraktion nun seit zwei Jahren. Ganz alleine würde sie es nicht schaffen - braucht sie auch nicht. Immer wieder ist Rita Reuschlein überwältigt, wie viele Spenden sie von Kulmbacher Unternehmen bekommt, seit klar war, dass sie den Kulmbacher Osterbrauch weiterführen würde.

Was übrig bleibt, spenden wir in diesem Jahr an die Aktion Sternstunden mit dem BR. Rita Reuschlein

Kindergärtnerin mit Herz und Hand

Rita Reuschleins Herz schlägt von jeher für Kinder. Als ehemalige Kindergärtnerin liegt der 72-Jährigen außerdem die Handarbeit. Solche ein Nest häkelt sie nebenbei in einer halben Stunde vor dem Fernseher. Was sie besonders stolz macht, sind ihre ehemaligen Kindergartenschützlinge, die nun selbst als "erwachsene" Hasen mitmachen und eifrig Nester verteilen.

Am Ende der Hasenaktion an diesem Ostermontag in Kulmbach ist Rita Reuschlein erleichtert. Jedes der Kinder hat ein Nest mit süßen Überraschungen bekommen. Auch die Organisatorin ging nicht leer aus: "Da kommt so viel zurück", lächelt sie und beginnt noch am selben Abend mit den Häkelarbeiten für das nächste Jahr.